В Москве продолжают промывать фасады зданий

В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь после зимы очищают расположенные на центральных улицах дома, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В настоящее время промывают фасады зданий на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре и улице Земляной вал.

"Используем профессиональные аппараты высокого давления. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов", – говорится в сообщении.

В общей сложности в работах задействованы 300 автовышек, 120 из которых – в центральном административном округе.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к сегодняшнему дню выполнено около 60% всех запланированных работ по благоустройству.

"Надо сказать, что в апреле выпал 31 см снега, это же много. Поэтому в таких сложных условиях коммунальщики ежедневно работали и продолжают работать, приводить город в порядок", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".