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51 минуту назад

Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно в 53 парках Москвы

Агентство «Москва»иещё 5

Городской Wi-Fi начал работать в Сиреневом саду и рядом с культурным центром «Рублево» в столице. Общее число парковых территорий, где можно подключиться к бесплатному беспроводному интернету, выросло до 53, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подключиться к бесплатному Wi-Fi стало возможно в 53 парках Москвы
Фото: ТАССТАСС

«Средняя скорость для пользователей городской сети Wi-Fi в парках составляет 10 Мбит/с, этого достаточно, чтобы комфортно слушать музыку и подкасты, смотреть видео, находить и читать информацию. В общей сложности в 53 парках Москвы работает более 1 тыс. точек доступа к бесплатному беспроводному интернету», - приводятся в сообщении слова руководителя проекта «Общегородской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий Александра Харитонова.

Отмечается, что Сиреневый сад расположен недалеко от Измайловского парка, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. Культурный центр «Рублево» находится в Западном административном округе столицы. Посетители смогут подключиться к Wi-Fi как в здании культурного учреждения, так и прогуливаясь поблизости.

Как уточняется, для подключения к городскому Wi-Fi нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, затем подтвердить вход с помощью авторизации на mos.ru или через SMS.

«Бесплатный беспроводной интернет доступен в студенческих общежитиях, городских парках, спортивных, социальных и культурных учреждениях, на автовокзалах и автостанциях, в бесплатных коворкингах для предпринимателей, а также на улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца», - пояснили в материале.

Новости Москвы,Александр Харитонов,
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