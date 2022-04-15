В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Собянин заработал 8,2 млн рублей за 2021 год

Москва24

Сергей Собянин заработал 8 220 477 рублей по итогам 2021 года. Это следует из декларации о доходах, расходах и имуществе столичных чиновников, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин заработал 8,2 млн рублей за 2021 год
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Согласно документу, градоначальник не имеет в собственности никакой недвижимости, однако имеет в пользовании квартиру площадью 308 квадратных метров.

Видео дня

Самый богатый чиновник Москвы – заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он задекларировал годовой доход в размере 128,3 миллиона рублей. В его собственности значится автомобиль BMW K 1600 GTL, а также мотоцикл KTM 500. Также вице-мэр временно использует квартиру площадью 183 квадратных метра и жилой дом.

За ним идет начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков с доходом в 63,9 миллиона рублей и заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко – 50,4 миллиона рублей.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов отчитался между тем о заработанных 33 миллионах рублей. В его пользовании находится жилой дом площадью 271 квадратный метр. А непосредственно владеет чиновник тремя земельными участками от 13 до 14 соток, а также домом на две тысячи квадратных метров.

Годовой доход вице-мэра Натальи Сергуниной составил 36 миллионов рублей, недвижимой собственности она не имеет. Примерно на 20 миллионов меньше заработала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, о владении какой-либо недвижимостью она также не заявляла.

Глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев заработал на 400 тысяч больше Раковой – 16,5 миллиона рублей. Он владеет автомобилем Range Rover Sport, небольшой квартирой на 50 "квадратов", а также долей одной второй доли квартиры площадью почти 380 квадратных метров.

Доход Петра Бирюкова, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, составил 16,4 миллиона рублей. В его собственности значится жилой дом, квартира, машиноместо, земельный участок на 15 соток, а также дачные постройки.

Ранее в пятницу стало известно, что в 2021 году Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. Годом ранее доход президента России был на 207 900 рублей меньше. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании у российского лидера значится квартира на 153,7 квадратного метра. Владимир Путин также задекларировал автомобили, среди которых два транспорта марки ГАЗ-21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

Новости Москвы,Евгений Данчиков,Анастасия Ракова,Владимир Ефимов,Александр Горбенко,Наталья Сергунина,Петр Бирюков,Андрей Бочкарев,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство Москвы,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители