Собянин открыл онкохирургический корпус в старейшей больнице Москвы

В Москве после реконструкции и капитального ремонта снова заработал онкохирургический корпус № 7 городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1. Он находится по адресу: Загородное шоссе, дом 18а. Обновленное здание открыл Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В старейшей онкологической клинике Москвы — первой городской онкологической клинике — мы провели реконструкцию практически всех корпусов. И сегодня мы завершаем эту работу. Клиника получает, по сути дела, новое рождение. Здесь есть все, начиная от первоклассной лаборатории, амбулаторно-диагностического центра, хирургического центра, центра для химиотерапии и так далее. То есть все виды операций онкологического профиля можно будет здесь проводит, причем на мировом уровне», — отметил Мэр Москвы.

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Современное оборудование, новые операционные и качественная помощь

Онкохирургический корпус № 7 построили в 1986 году. Реконструкцию и капитальный ремонт здания начали в июле 2020-го. Это завершающий этап создания единой диагностической и лечебной базы городской клинической онкологической больницы № 1 — одного из шести многопрофильных онкологических центров города Москвы.

Во время работ частично перепланировали помещения и смонтировали вентилируемый фасад, заменили окна и двери, обновили инженерные системы (отопление, водоснабжение, вентиляция, электроснабжение) и благоустроили территорию, расположенную рядом.

После реконструкции в семиэтажном здании площадью 14,6 тысячи квадратных метров разместили отделения лучевой, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики, что обеспечит максимально широкие возможности как для пациентов центра амбулаторной онкологической помощи, так и для людей, проходящих стационарное лечение. «Я поздравляю и москвичей с тем, что они получают новое качество онкологической помощи, и коллектив, который получает новые возможности для комфортной работы», — сказал Сергей Собянин.

В корпусе расположены круглосуточный и дневной химиотерапевтические стационары, отделения общей, абдоминальной и торакальной онкологии, онкоурологии, реанимации и интенсивной терапии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, клинико-диагностическая лаборатория и операционный блок.

Всего развернуто 150 круглосуточных коек, а также койки дневного (краткосрочного) пребывания, реанимационные и койки пробуждения.

Заведующая химиотерапевтическим отделением Евгения Кузьмина отметила, что отделение рассчитано на 26 мест и может принимать до 100 пациентов в день. Работать оно будет семь дней в неделю с 08:00 до 20:00. Для посетителей созданы комфортные условия.

Для оснащения корпуса № 7 закупили свыше 2,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования и мебели (в том числе по контрактам жизненного цикла): КТ, маммограф с функцией томосинтеза и биопсией, рентгенографический аппарат типа «С-дуга», ангиограф.

В новых операционных с самыми современными электрохирургическими установками и видеоэндоскопическими стойками врачи смогут выполнять широкий спектр хирургических вмешательств при онкологических заболеваниях органов грудной клетки, легких, брюшной полости, забрюшинного пространства и органов мочевыделительной системы.

Также будет возможность осуществлять централизованное управление медицинскими приборами как в стерильной, так и в нестерильной зонах операционного зала.

Созданы условия и для выполнения различных лечебных и диагностических процедур, включая манипуляции, обеспечивающие доставку химиотерапевтических препаратов по сосудам непосредственно к опухоли, что повышает эффективность терапии.

Современное оборудование позволяет проводить вмешательства (операции, биопсию) под КТ-навигацией, обеспечивающей высокую точность выполнения манипуляций и снижающей риски различных послеоперационных осложнений. Этот метод может применяться и при проведении восстановительных операций в области головы и шеи, когда особенно важно точное позиционирование имплантатов.

Заведующий онкологическим отделением № 4 Владимир Лядов представил Мэру Москвы операционную с оборудованием новейшего поколения. По его словам, благодаря высоким стандартам изображения — 4К, 3D, Full HD — врачи могут выполнять самые сложные щадящие, мини-инвазивные операции. «Это по-настоящему умная операционная, где все функции интегрированы и выведены на единую консоль, — отметил он. — Начиная от включения света над операционным столом, заканчивая абсолютно всеми устройствами».

Такая технология ускоряет работу и повышает ее безопасность. Для обучения персонала и проведения телеконференций можно использовать трансляции и записи операций сразу с нескольких камер.

Первых пациентов онкохирургический корпус № 7 планирует принять 18 апреля, рассказал главный врач городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин.

«Этот корпус является центром нашего лечебного учреждения. Он предназначен для обследования и лечения не только стационарных, но и амбулаторных пациентов. И те, прежде всего диагностические, подразделения, которые расположены в нашем корпусе (это новейшие аппараты КТ, МРТ, эндоскопии, ультразвуковые аппараты), они предназначены для обследования, еще раз повторюсь, не только стационарных, но и амбулаторных пациентов. И для амбулаторных пациентов этот центр, наши диагностические отделения будут открыты семь дней в неделю, с раннего утра до позднего вечера», — рассказал Всеволод Галкин.

Он добавил, что ГКОБ № 1 собраны лучшие специалисты. Практически все заведующие отделениями имеют степень доктора медицинских наук, ученое звание профессора и занимаются не только практической, но и научной деятельностью.

Больница более чем с 75-летней историей

ГКОБ № 1 — старейшая онкологическая больница столицы. Ее построили в 1946 году. Специалистами накоплен уникальный опыт в лечении злокачественных новообразований различных локализаций.

На основной территории больницы на Загородном шоссе (дом 18а) располагаются онкохирургический и хирургический корпуса, центр патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики и центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для жителей Центрального административного округа.

В состав учреждения также входит ЦАОП для жителей СВАО, расположенный по адресу: улица Дурова, дом 26.

ГКОБ № 1 оказывает помощь по основным направлениям онкологического профиля: онкоурологии, онкогинекологии, опухолям головы и шеи, кожи, молочной железы, пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки, легких и средостения (органов, расположенных в плевральной области).

Первая онкологическая больница Москвы — одна из немногих клиник в столице, в которой выполняются операции пациентам с одной из самых тяжелых форм онкозаболеваний — опухолями головы и шеи — с последующей реконструкцией лицевого скелета, необходимой для сохранения качества жизни пациента.

Ежегодно в больнице проводится около восьми тысяч операций по удалению раковых опухолей. Хирургические операции выполняются как традиционным способом, так и с использованием малоинвазивных методов лапароскопии.

В больнице работают 1143 человека, среди них 318 врачей, 348 сотрудников среднего медперсонала, 12 сотрудников младшего медперсонала и 465 сотрудников прочего персонала.

На диспансерном учете состоят почти 66 тысяч человек. В 2021 году было принято 229,7 тысячи пациентов, из которых 163,6 тысячи имели злокачественные новообразования.

В 2015–2022 годах город провел комплексную реконструкцию ГКОБ № 1 на Загородном шоссе, включая хирургический корпус (корпус № 8), центр амбулаторной онкологической помощи (корпус № 9) и онкохирургический корпус (корпус № 7), а также складские помещения, помещения технических служб и контрольно-пропускного пункта.

Онкопомощь по новому стандарту

Москва уверенно лидирует среди российских регионов в области применения современных технологий и методов лечения онкозаболеваний.

«В Москве мы буквально несколько лет назад прияли решение о создании шести мощных онкологических центров и начали работать над их организацией, реконструкцией, обустройством. Некоторые из них, такие как комплекс в Коммунарке, созданы практически с нуля в чистом поле и представляют собой суперсовременные новые медицинские центры. У некоторых, таких как Центр имени А.С. Логинова, строится, по сути дела, на месте старых зданий новый современный корпус мирового уровня. У части больниц, конечно, это невозможно было сделать, требовалась реконструкция действующих корпусов», — сказал Сергей Собянин.

В 2019 году Мэр Москвы утвердил новый стандарт онкологической помощи пациентам. В течение 2020 года основные положения этого стандарта постепенно внедрялись в систему столичного здравоохранения.

На базе крупнейших городских стационаров открыто шесть многопрофильных онкологических центров (клиника, патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи) с полным спектром клинических возможностей: диагностикой, хирургическим лечением, лекарственной терапией, диспансерным наблюдением. За каждым центром закреплено население одного или двух административных округов Москвы.

Таким образом, все этапы оказания специализированной помощи: обследование, лечение и диспансерное наблюдение пациентов — проходят в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

«Очень важно соединение ваших технических возможностей для проведения терапии с мощной лабораторной базой, которая позволяет дать точные назначения для каждого пациента, — индивидуальная, таргетная терапия. Это очень важно, потому что, когда все разрознено, несмотря на наличие большого количества современной аппаратуры, толку нет. А когда это все соединено в один комплекс и работает как единый организм, быстро принимается решение, для лечения это важно», — отметил Сергей Собянин.

Создан и внедрен стандарт центров амбулаторной онкологической помощи с возможностью выполнения всех диагностических исследований, необходимых для постановки или исключения диагноза онкологического заболевания.

Коечный фонд для онкологических пациентов составляет 1719 коек. В 2021 году провели 327 012 госпитализаций (в 2020 году — 286 288), 9339 курсов с использованием методов лучевой терапии (в 2020 году — 9132), 283 428 курсов химиотерапевтического лечения (в 2020 году — 248 012).

За первый квартал этого года зафиксировано 72 593 госпитализации, проведено 1486 курсов с использованием методов лучевой терапии и 63 939 курсов химиотерапевтического лечения.

В каждом многопрофильном онкологическом центре (городская клиническая больница № 57 имени Д.Д. Плетнева, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, Московская городская онкологическая больница № 62, городская клиническая больница имени С.П. Боткина, городская клиническая больница № 40, городская клиническая онкологическая больница № 1) создана суперсовременная патоморфологическая лаборатория. В 2019–2020 годах Правительство Москвы провело их масштабное переоборудование. Всего было закуплено более 300 единиц медицинского оборудования.

Благодаря переоснащению лабораторий появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам:

— проводить исследования для индивидуального подбора пациентам таргетной и иммунной терапии;

— сократить сроки проведения патоморфологических исследований;

— максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала;

— перейти в цифровую среду — оцифровывать изображения с возможностью их архивации, проводить консультации по сложным и неоднозначным случаям с экспертами онкологических центров, давать консультации другим регионам.

Работа на высокоточном оборудовании позволила увеличить количество проводимых исследований для подбора таргетной и иммунной терапии онкобольным. Это позволяет подбирать наиболее эффективную тактику лечения с использованием самых современных лекарственных средств.

Так, в 2021 году количество гистологических исследований выросло на 13 процентов (до 1,2 миллиона), молекулярно-генетических исследований — на 43 процента (до 20,7 тысячи) и иммуногистохимических исследований — на 25 процентов (до 175,4 тысячи).

За первый квартал 2022 года уже провели 353 854 патоморфологических исследования, в том числе 299 628 гистологических, 5099 молекулярно-генетических и 49 127 иммуногистохимических.

Эндоскопия

Проект по раннему выявлению и профилактике колоректального рака и рака желудка заработал в августе 2021 года. На базе городских клинических больниц имени С.П. Боткина и имени В.М. Буянова, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» созданы современные эндоскопические центры, оснащенные самым высококачественным оборудованием экспертного класса.

Общая мощность трех центров — около одной тысячи исследований в сутки. Эндоскопические исследования проводятся пациентам из групп риска (диспансерные группы с предопухолевыми заболеваниями, генетические и семейные риски, возраст) в комфортных условиях под мягкой седацией.

С начала реализации проекта выявлено 490 злокачественных новообразования желудочно-кишечного тракта.

Лекарственная терапия

Москва стала первым регионом в России, который на три года раньше, чем планировалось, перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов онкозаболеваний. С 1 апреля 2019 года пациентам назначаются самые эффективные таргетные и иммунные препараты.

Современные лекарственные препараты позволяют:

— добиться контроля над опухолью, что увеличивает шансы на спасение пациента даже при тех онкологических заболеваниях, которые ранее считались смертельными;

— избирательно воздействовать на определенные виды злокачественных опухолей, тем самым избегая многих побочных эффектов;

— воздействовать на определенные механизмы злокачественных клеток через иммунную систему, повышая сопротивляемость организма и защищая человека от различных заболеваний и инфекций;

— сделать процесс лечения более комфортным для пациента, поскольку препараты могут применяться в условиях дневного стационара.

Московская программа современной лекарственной терапии охватывает 90 процентов пациентов, которым показан этот вид терапии. С начала 2022 года для проведения лекарственной терапии по 10 видам онкозаболеваний (молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы, мочевого пузыря, яичников, желудка, головы и шеи) 25 766 пациентов получили лекарственные препараты.

Всего за этот период лекарственную терапию получили 29 276 пациентов с онкологическими заболеваниями (в 2021 году — 45 050 пациентов).

Московский городской канцер-регистр

В августе 2020 года началось объединение Московского городского канцер-регистра и единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС). Это позволило собрать сведения об онкопациентах, ранее содержавшиеся в разных информационных системах.

Данные о текущем этапе лечения или диспансерном наблюдении пациента, информация о динамике заболевания, проведенных лабораторных и инструментальных методах диагностики, консультациях специалистов отображена в онкопаспорте пациента в ЕМИАС и доступна врачам-онкологам центров амбулаторной онкологической помощи.

Персональный помощник. Сервис на страже здоровья москвичей

В августе 2020 года город запустил пилотный проект «Персональный помощник» для граждан с онкологическими заболеваниями.

Помощниками стали сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они помогают пациентам с онкологическими заболеваниями записываться на прием к нужным специалистам, на сдачу анализов и проведение исследований, напоминают о предстоящем визите к врачу, вносят информацию в городской канцер-регистр и решают возникающие проблемы.

Информация о возможности персонального сопровождения предоставляется в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу. При согласии пациентам вручается карточка с телефоном будущего персонального помощника.

В настоящее время проект «Персональный помощник» охватывает пациентов с подозрением на рак или подтвержденным онкологическим заболеванием из всех административных округов Москвы.

В проекте задействовано более 80 специалистов. Они сопровождают 37 тысяч москвичей.

Высокотехнологичная медицинская помощь

Большинство видов специализированной онкологической помощи включено в базовую программу ОМС. Помимо базовой программы, нуждающиеся пациенты бесплатно получают 3D и 4D лучевую терапию в 13 городских, федеральных и частных медицинских клиниках.

С начала этого года 15 пациентов прошли лечение методом протонной терапии (в 2021 году — 82 пациента).

Всего за первый квартал 2022 года в рамках высокотехнологичной медицинской помощи (3D и 4D лучевая терапия) проведено 1486 законченных курсов лечения (2021 год — 9339).

Городской онкологический консилиум

В работе городского консилиума по профилю «онкология» принимают участие ведущие врачи-онкологи. Председатель консилиума — главный внештатный специалист-онколог Москвы Игорь Хатьков.

Городской консилиум позволяет врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной. В консилиуме принимают участие главные специалисты не только городских, но и федеральных центров, также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.

В задачи городского консилиума входит принятие решений о назначении пациентам лекарств в случаях, когда необходим нестандартный клинический подход или назначение препаратов, не предусмотренных клиническими рекомендациями или не входящих в перечень лекарственных средств для дополнительного обеспечения.