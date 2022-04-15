Памятник Мальчишу-Кибальчишу отреставрируют в Москве

Реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу началась в российской столице, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что специалисты очистят медный монумент от загрязнений, устранят следы коррозии и трещины, исправят деформированные места. Затем памятник обработают специальными защитными составами. Сейчас специалисты устанавливают временное ограждение вокруг монумента на улице Косыгина. Разрешение на проведение реставрационных работ выдал департамент культурного наследия города Москвы.

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«В этом году исполняется полвека с тех пор, как герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара – Мальчиш-Кибальчиш – украшает территорию Дворца пионеров на Воробьевых горах. Это одно из самых ярких и эмоциональных произведений монументального искусства в столице. Скульптура требует серьезной реставрации, поэтому принято решение проводить ее в условиях мастерской. Для этого пятиметровый памятник демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место», – передает РИА «Новости» слова Емельянова.

Также специалисты промоют скульптуру водой, устранят на металле пятна ржавчины и трещины, восстановят деформированные места. На металлическую поверхность монумента нанесут специальные защитные составы, предотвращающие коррозию и разрушения. В конце реставрационных работ памятник покрасят.

Кроме того, реставраторы воссоздадут четыре бетонных вазона, расположенных по периметру монумента. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии. Специалисты изготовят вазоны заново, сохранив прежние формы.

Прототипом для памятника Мальчишу-Кибальчишу послужил один из главных героев повести Аркадия Гайдара «Военная тайна». Произведение увидело свет в 1935 году. Для советских пионеров Мальчиш-Кибальчиш стал образцом смелости, мужества и преданности Родине. В сказке Гайдар изобразил мальчика, который в своем родном селе организовал отряд из сверстников для защиты от нападения неприятелей. Однако враги смогли взять его в плен. Мальчиша-Кибальчиша подвергли пыткам. Несмотря на жестокие издевательства, он не раскрыл военных секретов.

Памятник Мальчишу-Кибальчишу был установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания пионерской организации. Его авторами стали скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов. Это фигура мальчика, одетого в простую рубашку и короткие брюки. В одной руке он держит огромную саблю, которую занес над головой, а в другой руке - горн.

В апреле 2020 года на Манежную площадь после реставрации вернули памятник маршалу Жукову.

Напомним, реставрация памятника Жукову, как сообщали в Кремле, проводилась в соответствии с планом перед юбилеем Победы. На время реставрации оригинал заменили на копию, которая частично отличается от первоначальной версии – он отдавал честь рукой.