В пушкинском музее откроется выставка «Между землей и небом»

К 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина подготовил в Москве экспозицию «Между землей и небом». Она откроется 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе музея в четверг, 14 апреля.

Фото: ТАСС ТАСС

— ГМИИ им. А. С. Пушкина представляет выставку «Между землей и небом», на которой будут экспонироваться произведения из его (Штейнберга — прим. «ВМ») собрания и коллекции Галины Маневич, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в залах галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков можно будет увидеть офорты Рембрандта Харменса ван Рейна и Франсиско Гойи, работы Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга.

Выставка состоит из четырех разделов, объединенных темой «размышления человека о вечных противоречиях нашего мира». Экспозицию открывает 18 поздних офортов Франсиско Гойи. Второй раздел посвящен творчеству Василия Чекрыгина. Следом за ним гостей ждут работы Штейнберга. Завершают экспозицию офорты Рембрандта ван Рейна.

Выставка будет открыта до 3 июля. Для проекта музей подготовил образовательную программу, передает ТАСС.