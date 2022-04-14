«Испанский дом» на Варшавском шоссе отремонтируют

"В 2022 году начался комплексный капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 60. Запланированы работы по фасаду, подъездам, а также ряду внутридомовых инженерных систем. До конца года успеем подарить дому вторую жизнь", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора фонда Сергея Дубинкина .

Здание, известное как "Испанский дом" благодаря проживавшим в нем членам коммунистической партии Испании , возведено в 1947 году по индивидуальному проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Фасад дома выполнен в неоклассическом стиле, обладает сложными декоративными элементами.

"Специалисты разработали уникальный проект, учитывающий все особенности объекта. Важным этапом восстановления исторического портрета дома станет работа над архитектурными элементами. Чтобы произвести максимально точную дофрагментовку в местах утрат, применят лазерное сканирование, а также в работе будут использовать современные строительные смеси, позволяющие максимально продлить срок службы элементов", - указывается в сообщении.

Как добавляется в нем, для восстановления основных плоскостей фасада сначала проведут очистку штукатурного и красочного слоев, чтобы определить места наибольшего износа. Затем, после расшивки кирпичной кладки, заделают обнаруженные трещины и сколы специальным строительным составом. На финальном этапе произведут штукатурку и окраску, и дом вернет себе первоначальный вид.