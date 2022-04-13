В Москве откроется бесплатный кинолагерь для подростков

Культурный центр «Цех» при поддержке Фонда президентских грантов открывает набор на бесплатную летнюю смену городского кинолагеря для подростков «Твоя киноистория».

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В течение 10 дней студенты программы будут изучать актёрское мастерство, монтаж, основы компьютерной графики, сценарное мастерство и основы режиссуры. Все эти навыки станут прочным фундаментом для дальнейшего самообразования и поиска своего жизненного пути.

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«Твоя киноистория» — это возможность для подростков получить практический опыт погружения в мир кино. На съёмках собственного проекта ребята познакомятся с основами кинопроизводства. На съёмочной площадке каждый найдёт себе дело по душе.

Программа предназначена для подростков — в том числе тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации:

- для детей из малообеспеченных и многодетных семей;

- для подопечных социальных фондов, благотворительных фондов и социальных центров.

В качестве экспертов в летнем кинолагере выступают:

Нина Ведмицкая — куратор курса, основатель Киношколы ЦЕХ, режиссёр-постановщик, продюсер.

Полина Зюзина — куратор курса, выпускница игровой мастерской Владимира Ивановича Хотиненко, куратор проектов учебного процесса и методист режиссерской кафедры Института кино и телевидения (ГИТР).

Евгений Селезнёв — магистр в области арт-критики (критика и теория кино), аспирант кафедры теории и истории культуры Института кино и телевидения (ГИТР), преподаватель теории кино в Киношколе ЦЕХ.

Марк Лиманский — преподаватель режиссуры в Киношколе ЦЕХ и Институте кино и телевидения (ГИТР), режиссёр, режиссёр монтажа.

Виктория Сид — преподаватель актёрского мастерства. Актриса кино. Снималась у Люка Бессона, Алёны Званцовой, Ильи Казанкова.

Основатель киношколы ЦЕХ госпожа Ведмицкая также заявила, что «для участия в кинолагере мы ждём настоящих творческих лидеров, а также талантливых подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этим летом они придут на смену в киношколу ЦЕХ, а через несколько лет — на смену главным профессионалам киноиндустрии».