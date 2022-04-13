Москва подготовила гид по антисанкционным мерам поддержки бизнеса

В Москве появился новый сборник по мерам поддержки бизнеса «Алгоритмы для бизнеса». В документе собраны все городские меры поддержки для предпринимателей в условиях санкций.
«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Справочник разрабатывали городской штаб по защите бизнеса и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В 2020 году был выпущен сборник поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.