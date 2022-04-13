Москва подготовила гид по антисанкционным мерам поддержки бизнеса

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.