В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Москва подготовила гид по антисанкционным мерам поддержки бизнеса

Моя Москва.онлайниещё 14

В Москве появился новый сборник по мерам поддержки бизнеса «Алгоритмы для бизнеса». В документе собраны все городские меры поддержки для предпринимателей в условиях санкций.

Москва подготовила гид по антисанкционным мерам поддержки бизнеса
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Справочник разрабатывали городской штаб по защите бизнеса и Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В 2020 году был выпущен сборник поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители