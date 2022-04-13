Из Москвы в Йошкар-Олу запустят туристический поезд

На 30 апреля и 7 мая назначено два рейса туристического поезда «Сказы Поволжья» по маршруту Москва - Йошкар-Ола - Свияжск - Москва. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Специально на праздничные дни мая назначаем два рейса кругового туристического поезда «Сказы Поволжья»: Москва - Йошкар-Ола - Свияжск - Москва», - говорится в материале.

Как уточняется, поезд будет отправляться с Казанского вокзала 30 апреля и 7 мая в 16:20, а обратно прибудет 2 и 9 мая соответственно в 9:00.