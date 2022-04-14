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1 час назад

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 3-6 июня

Агентство «Москва»иещё 3

В 2022 году книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве пройдет с 3 по 6 июня, сообщается на сайте мероприятия.

Названы даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь»
Фото: ТАССТАСС

«Восьмой книжный фестиваль «Красная площадь» - главное литературное событие нашей страны - в нынешнем году пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие пройдет в традиционном формате: гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, лекции. Прием заявок от издательств начнется 18 апреля и продлится до 6 мая.

«Как всегда, на фестивале будут представлены издательства со всей России - от Калининграда до Владивостока. Желаю нам всем увлеченной подготовки и прекрасного книжного события в начале лета!» - приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, советника президента России Владимира Толстого.

Новости Москвы,Владимир Толстой,
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