Названы даты проведения книжного фестиваля «Красная площадь»

«Как всегда, на фестивале будут представлены издательства со всей России - от Калининграда до Владивостока. Желаю нам всем увлеченной подготовки и прекрасного книжного события в начале лета!» - приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, советника президента России Владимира Толстого.