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2 часа назад

Издательский дом "Креатив Медиа" возродит сайт "Большой город"

Газета.Ru

Издание «Большой город», выходившее с 2002 по 2014 год в Москве, будет запущено в цифровом формате. Об этом сообщило ООО «Креатив Медиа» на сайте bg.ru.

Издание "Большой город" возродится в цифровом формате
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

««Большой Город» — издание о жизни, которая продолжается. Друг горожанина, который знает город и его героев. В его повестке — важные для жителей мегаполисов темы: новое в культуре, развлечениях и технологиях, которые меняют жизнь, реконструкция исторических зданий и события индустрии моды, локальные истории, которые вырастут в большие проекты», — говорится в объявлении о запуске проекта.

Редактором сайта станет Елена Бабушкина, возглавлявшая с 2017 по 2021 год онлайн-проект The Village в Екатеринбурге.

Журнал «Большой город» начал выходить в Москве в 2002 году в издательском доме «Афиша». Распространявшийся до 2009 года бесплатно в кафе, ресторанах, клубах и других общественных местах, он рассказывал о городских событиях и героях, публиковал комиксы и юмористические истории писательницы Кати Метелицы под рубрикой «Хроники подвигов Луизы Ложкиной».

В 2007 году пост главного редактора журнала занял журналист Филипп Дзядко, в 2013-м его сменил музыкальный критик Алексей Мунипов, наконец, в 2014-м издание возглавила журналистка Ксения Чудинова.

В 2011 году был запущен сайт «Большой город» — его главным редактором стала журналистка Екатерина Кронгауз.

Выпуск печатной версии прекратился в 2014 году. Сайт перестал обновляться в 2016-м.

Новости Москвы,Ксения Чудинова,Катя Метелица,Филипп Дзядко,Алексей Мунипов,Екатерина Кронгауз,
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