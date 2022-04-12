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1 час назад

Главархив столицы опубликовал новую книгу-альбом "Москва: космические старты"

ТАСС

Главархив столицы ко Дню космонавтики опубликовал новую книгу-альбом "Москва: космические старты". Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Вышла в свет книга-альбом "Москва: космические старты"
Фото: ТАССТАСС

"Главархив столицы опубликовал новую книгу-альбом "Москва: космические старты". Познакомиться с изданием можно в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", - говорится в сообщении.

На страницах электронной книги представлены не только документы, но и фотографии из фондов Главархива Москвы. Они рассказывают об основных вехах освоения космоса - от первых научно-практических изысканий и моделей ракет великого русского ученого Константина Циолковского до создания орбитальных станций и исследовательских полетов к Луне, Венере, Марсу.

Отмечается, что иллюстрации издания показывают самые интересные и эмоциональные моменты. Портреты основоположников и первопроходцев отечественной космонавтики - Фридриха Цандера, Сергея Королева, Николая Пилюгина, Валентина Глушко - соседствуют с кадрами запуска первых искусственных спутников Земли, серией снимков о полете Юрия Гагарина и торжествах в честь этого события. Здесь есть кадры, запечатлевшие первого летчика-космонавта СССР сразу после приземления, реакцию москвичей на известие об успешном завершении полета и моменты торжественной встречи Гагарина в столице 14 апреля 1961 года.

Кроме того, портал "Узнай Москву" и московский Музей космонавтики подготовили тематическую онлайн-викторину для дошкольников и учеников младших классов. Она содержит девять вопросов, ответив на которые ребята проверят свои знания и смогут принять участие в розыгрыше призов.

Новости Москвы,Николай Пилюгин,Валентин Глушко,Константин Циолковский,Сергей Королев,Юрий Гагарин,
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