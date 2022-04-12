В "Москино" покажут 20 кинокартин фестиваля "Moscow Shorts ISFF"

"Весенний фестиваль короткого метра пройдет с 18 по 20 апреля традиционно в кинотеатре "Москино Космос". Спустя два года фестиваль сможет принять всех зрителей без ограничения посадочных мест в зале, а гости смогут радовать друг друга своими улыбками без масок! В апреле зрителей ждут 20 коротких метров из Франции , Словении , Великобритании , Австрии , Омана , Италии и Дании , включая восемь картин из России ", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что во время апрельского марафона фестиваля короткометражных фильмов "Moscow Shorts" зрители смогут испытать огромный спектр эмоций: они узнают, сможет ли старший брат помочь герою добиться своей тренерки по каратэ (фильм "Малой") и состоится ли свадьба поэта и его девушки, вопреки жизненным трудностям ( фильм "Обычная свадьба"), посмотрят на жизнь провинциального художника, рисующего афиши для голливудских фильмов (фильм "Василий. Афиша. Дружба"), почувствуют все трудности подростка на пути исследования этого мира и самого себя (фильм "Rravingriot х Jazzbe - Подросток"). Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран ждут москвичей и гостей столицы на показах "Moscow Shorts" в апреле.