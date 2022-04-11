Собянин показал фото строящегося дублера Кутузовского проспекта

Фото строящегося дублера Кутузовского проспекта показал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Градоначальник напомнил, что новая магистраль будет проходить от Северного обхода Одинцово до Москвы-Сити и улучшит транспортную доступность этого участка. Так, по его словам, до делового центра от МКАД можно будет добраться за семь-восемь минут.

Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Кроме того, по словам мэра, в полную силу заработает Молодогвардейская развязка.

«В целом на дорогах в западной части Москвы и в прилегающем Подмосковье станет намного свободнее», — рассказал глава города.

Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Мэр сообщил, что основные работы завершатся в 2023 году, но уже сейчас строительство приобретает видимый масштаб.

Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»