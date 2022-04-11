В Москве запускают проект "Уличный артист в парках"

Первые выступления нового столичного проекта "Уличный артист в парках" планируют запустить в мае 2022 года. Проект может помочь увеличить число посетителей парков, об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Николай Семин.

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"Количество посетителей парков растет каждый сезон и каждый месяц. Конечно же расширение и улучшение досуговой сетки влияет в том числе и на увеличение посещаемости парковых территорий", - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Николай Семин отвечая на вопрос ТАСС возможно ли увеличение числа посетителей парка со стартом проекта.

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По словам заместителя директора Моспродюсера Граниславы Артемьевой, 11 апреля стартовали живые прослушивания, которые являются финальным этапов отбора.

"На этапе отбора мы просмотрели более 400 заявок, а в финал вышли 200 человек. Заявки подавали как артисты, так и творческие коллективы", - сказала Артемьева.

Она добавила, что участники проекта - это представители разных творческих коллективов. Среди них есть как профессиональные артисты, так и те кто делает первые шаги в этой сфере.

"В основном заявки подавали артисты из Москвы и Московской области. Это логично, так как им будет удобно приезжать на наши живые прослушивания ", - сказала она отвечая на вопрос ТАСС о географии участников.

Финальный отбор

Живые прослушивания на протяжении четырех дней будут проходить в Моспродюсере. Всего за первый день запланировано около 40 выступлений. Отбирает победителей экспертное жюри, в которое вошли представители 17 парков-участников.

Согласно регламенту мероприятия, на выступление каждому участнику было выделено не более трех минут. Первыми на сцену вышла музыкальная группа "Море Монро", которые представили одну из своих авторских песен. Было видно, что ребята абсолютно не волнуются и держатся на сцене уверено. И это не случайно, ведь они выступают уже более четырех лет, однако в конкурсе решили принять впервые.

"Мы решили поучаствовать потому что это неплохая возможность найти своих новых зрителей и начать выступать в парках", - рассказали участники группы "Море Монро".

Также, помимо музыкантов, на прослушивания пришли мимы, художники и другие представители творческих направлений.

По завершении очного этапа финала Моспродюсер опубликует список прошедших отбор артистов на сайте своем официальном сайте и свяжется с ними лично. Победители получат аккредитацию и смогут бронировать предоставленные им площадки для выступлений до конца летнего сезона. Для бронирования артистам будут доступны 44 площадки на территории 17 парков-участников.

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