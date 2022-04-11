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3 часа назад

Историк рассказал о тайнах гостиницы «Советская» в Москве

Мослента

В 2022 году в Москве планируют отреставрировать несколько десятков домов в стиле неоклассицизм. О самых известных столичных неоклассических зданиях «Мосленте» рассказал историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин. В частности, он упомянул о тайнах гостиницы «Советская».

Историк рассказал о тайнах гостиницы «Советская» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прекрасный советский неоклассицизм — это здание гостиницы "Советская", спроектированное архитекторами Ловейко и Лебедевым. Она известна, в частности, тем, что с 1969 года в ней находится театр "Ромэн"», — начал свой рассказ историк.

Специалист отметил, что в конце 1930-х находившееся на этом месте с 1910-го здание ресторана «Яр» передали Управлению воздушного флота и перестроили по проекту архитектора Механикова, после чего в одном из ресторанных залов разместился офицерский клуб, в другом — гостиная, а в годы войны здание заняла 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района Москвы.

После войны предназначение здания изменилось, продолжил Ромодин. По его словам, Ловейко и Лебедев частично сохранили старые помещения, а со стороны улицы Расковой пристроили крыло под гостиницу «Советская».

«Ее номера принадлежали Верховному Совету СССР и Совету министров. Здесь останавливался Василий Сталин, и сегодня в честь него названы апартаменты номер 301, в которых он когда-то жил», — поделился историк.

В целом, это здание — дом-загадка, хранящий свои истории. «Он вобрал в себя дореволюционное здание ресторана "Яр", которое и с улицы-то не очень хорошо видно. А когда попадаешь внутрь, оказываешься в дореволюционном помещении, накрытом советской гостиницей», — подытожил Ромодин.

Ранее историк и экскурсовод Ольга Федоренко рассказала о работе борделей в дореволюционной Москве.

Новости Москвы,Василий Сталин,Денис Ромодин,Ольга Федоренко,
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