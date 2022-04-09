«Будут захлестывать фронтальные разделы»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

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В ближайшее время в столице полностью исчезнет снежный покров. Дневные температуры в начале недели поднимутся до плюс 10–14 градусов, однако в среду придет похолодание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт отметил, что погода в Москве будет переменчивой.

— Вчера был самый теплый день. Его повторение возможно во вторник, а так периодически Москву будут захлестывать фронтальные разделы, которые идут с юго-запада. Поэтому в понедельник у нас температура будет на уровне 6–8 градусов тепла. Во вторник — подскочит до плюс 10–14 градусов. На юге и юго-востоке области, возможно, и до плюс 15 градусов, — рассказал специалист.

В среду, 13 апреля, с новым фронтальным разделом дневные температуры опустятся до плюс 8–9 градусов, отметил синоптик. В конце недели показатели могут снизиться до плюс 5–6 градусов. При этом заморозков ожидать не стоит: минимальные ночные температуры на неделе не будут ниже 3–5 градусов тепла, подчеркнул собеседник «ВМ».

Снежный покров скоро растает, отметил синоптик.

— Полностью он сойдет, я думаю, сегодня к концу дня: снег лежит в тех местах, где его собирали много. Он может полежать в оврагах на склонах северной ориентации, может полежать в лесу еще какое-то время, но дожди и тепло его добьют, — резюмировал Шувалов.