Фото: Мослента Мослента

Михаил Галустян начал «раздавать люля» в популярном районе столицы. Еще один ресторан сети «Кому люлей?!», основанной комиком совместно с бизнесменом Алексеем Васильчуком, открылся в «Рестомаркете» на ВДНХ. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

Сам «Рестомаркет» начал свою работу неделю назад, 1 апреля, и сразу завоевал звание главного гастрономического пространства ВДНХ. Сегодня в двухэтажном комплексе площадью 1,7 тысячи квадратных метров работают десять кулинарных зон c кухнями народов мира — например, греческой, японской, итальянской. А для тех, кто отдает предпочтение кавказским блюдам и фаст-фуду, открыты двери «Кому люлей?!».

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что в теплое время года в «Рестомаркете» будет работать летняя веранда на 250 посадочных мест и гастрономическая площадка, где планируется проводить фестивали еды и ярмарки под открытым небом. Летом на втором этаже «Рестомаркета» появится банкетный зал на 500 гостей. Ожидается, что гастрономическое пространство на ВДНХ ежегодно будет посещать более полумиллиона человек.