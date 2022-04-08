Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлена до 21 июня 2022 года

"После снятия ковидных ограничений в Москве мы видим сильно возросший спрос на посещение нашей выставки, и все чаще нам поступают просьбы продлить ее работу. День 60-летия со дня рождения Виктора Цоя, 21 июня, станет последним днем работы выставки, и мы хотим сделать этот день особенным - ждем всех, со своими гитарами, в залах экспозиции можно будет петь и играть" - приводят организаторы слова креативного продюсера выставки и сына музыканта Александра Цоя.