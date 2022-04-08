Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" в Манеже продлена до 21 июня 2022 года

Выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" будет работать до празднования 60-летия со дня рождения музыканта - 21 июня этого года. О продлении проекта сообщили ТАСС в пятницу организаторы выставки бюро Planet 9.
"После снятия ковидных ограничений в Москве мы видим сильно возросший спрос на посещение нашей выставки, и все чаще нам поступают просьбы продлить ее работу. День 60-летия со дня рождения Виктора Цоя, 21 июня, станет последним днем работы выставки, и мы хотим сделать этот день особенным - ждем всех, со своими гитарами, в залах экспозиции можно будет петь и играть" - приводят организаторы слова креативного продюсера выставки и сына музыканта Александра Цоя.
Изначально планировалось, что выставка будет открыта для посетителей до 15 апреля 2022 года. В 11 тематических залах представлены одежда Цоя, черновики текстов песен, картины, музыкальные инструменты и другие личные вещи музыканта. Уточняется, что сейчас на сайте выставки доступны билеты до 15 апреля включительно, однако со следующей недели в продажу поступят билеты до 21 июня.
"Значительная часть посетителей - это молодые люди в возрасте до 30 лет, а более трети посетителей приобретают билеты по "Пушкинской карте", - сообщает бюро Planet 9.
Выставочный проект поддержали Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), правительство Москвы и Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Информационным партнером выставки выступило информационное агентство ТАСС.
Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Мы ждем перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе на 35-м км трассы Талси - Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.