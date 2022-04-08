У Курского вокзала в Москве открыли квартал граффити

Городское креативное пространство "Арт-квартал" открыли в районе Курского вокзала в Москве выставкой уличного искусства "Архитектура слова", приуроченной к тридцатилетию Москомархитектуры.
Работы художников расположены на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону двух креативных кластеров: центра современного искусства "Винзавод" и центра дизайна Artplay. В открытии выставки приняли участие председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, президент фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, куратор направления Винзавода Urban + Art Сабина Чагина, а также художники - участники выставки.
"В ноябре прошлого года Москомархитектура отмечала 30-летие, мы проводили различные экскурсии, квесты, у нас открылась выставка в Музее Москвы, на которой рассказывается об эпохах, людях и событиях, которые были тем или иным образом связаны с развитием архитектуры и городской среды. Мы решили не останавливаться на этих мероприятиях и продолжили общение в рамках нашего юбилея, подготовили такую замечательную выставку "Архитектура слова", в которой художники-граффитисты представили свои проекты на обозрение, показывая, что сегодня город идет на сближение с такими художниками. Мы как орган исполнительной власти все для этого сделали, согласовали с РЖД, и сегодня городская среда обрела [новое] выражение", - сказала Княжевская на открытии выставки.
По ее словам, масштабы выставки и арт квартала в дальнейшем могут быть расширены.
"Место преобразилось и преображается в настоящее время, за этим интересно смотреть, это отражение тех изменений, которые происходят в Москве. Арт-квартал как явление городское очень специфическое и интересное создает прецедент того, как может развиваться территория, через очень разные инструменты: не только большую стройку, капитальную, <…> но и через преобразование привычных вещей. Искусство осваивает поверхности и превращает их в инструмент влияния и улучшения среды", - добавил Кузнецов, отметив, что данная практика может быть распространена в городе.
Главный архитектор также отметил, что "уличное искусство должно быть в профессиональных и цивилизованных рамках".
"Мы понимаем, что это круто и хорошо, но с большой и важной оговоркой: когда это продуманно, осознанно и профессионально сделано. <…> Мой опыт показывает, что на качественной архитектуре, с душой и хорошо сделанной, намного реже появляются, например, хаотичные граффити городские. Мы всегда как комитет боремся активно за качество среды - архитектурное, дизайнерское", - подчеркнул он.
Как уточнила Троценко, выставка работ может обновляться дважды в год, с учетом погодных условий: данная выставка "Архитектура слова" продлится до сентября 2022 года, после этого проект представит новые работы современных уличных художников.
В свою очередь, Чагина уточнила, что данная галерея стала "по сути первой легальной городской площадкой, где уличные художники могут выставляться в формате временной экспозиции и устанавливать диалог с жителями города, художники через свои работы говорят словами и изображениями об архитектуре и городе".
"Идея выставки родилась из классического граффити, где художники называются райтерами, они пишут слова. Эти слова - это замкнутая система коммуникации внутри сообщества. Сейчас посредством нового художественного язычка устанавливается диалог непосредственно с жителями города", - сказала она, выразив надежду, что данная выставка станет стартом для появления в городе легальных стен, где художники могут свободно рисовать.
Как пояснили организаторы, ЦСИ "Винзавод" выступил с инициативой продолжения проекта "Стена", который в течение десяти лет создавал диалог между уличными художниками и посетителями. Проект поддержала Москомархитектура, для реализации выбрана техническая стена вдоль железнодорожных путей у Курского вокзала с разрешения ОАО "РЖД".
Представленные на выставке пять работ были отобраны в ходе конкурса среди 15 мастеров-граффитистов; в проекте принимают участие художники Slak_Aesthetics, Дима Retro, Кирилл Кто, Petro_Aesthetics и Иван Найнти.
"О создании арт-квартала публично объявлено в 2019 году первыми креативными кластерами столицы - центром современного искусства Винзавод и центром дизайна Artplay, оказывающими влияние на облик всего Басманного района. <…> В 2019-2020 годах на прилегающей территории префектурой ЦАО проведены масштабные работы по благоустройству. Предоставленная РЖД стена стала площадкой для старта проекта", - заключили организаторы выставки.