У Курского вокзала в Москве открыли квартал граффити

"В ноябре прошлого года Москомархитектура отмечала 30-летие, мы проводили различные экскурсии, квесты, у нас открылась выставка в Музее Москвы, на которой рассказывается об эпохах, людях и событиях, которые были тем или иным образом связаны с развитием архитектуры и городской среды. Мы решили не останавливаться на этих мероприятиях и продолжили общение в рамках нашего юбилея, подготовили такую замечательную выставку "Архитектура слова", в которой художники-граффитисты представили свои проекты на обозрение, показывая, что сегодня город идет на сближение с такими художниками. Мы как орган исполнительной власти все для этого сделали, согласовали с РЖД, и сегодня городская среда обрела [новое] выражение", - сказала Княжевская на открытии выставки.