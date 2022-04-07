Собянин: в Москве открыто более 300 тысяч вакансий

«В Москве на сегодняшний день в связи с различного рода экономическими санкциями, сложностями целый ряд предприятий объявили о приостановке своей деятельности. И есть большая вероятность, что, скорее всего, эти предприятия в ближайшее время не возобновят свою работу. Тем не менее, в Москве в настоящее время больше 300 тысяч вакансий. Большая часть работающих на этих предприятиях, которые находятся в зоне риска, востребована предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности. Так что я уверен, что никто из них без работы не останется», — заявил он.