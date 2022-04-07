Собянин: в Москве открыто более 300 тысяч вакансий

Москва готова предложить более 300 тысяч вакансий работникам компаний, приостановивших свою деятельность из-за санкций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.
«В Москве на сегодняшний день в связи с различного рода экономическими санкциями, сложностями целый ряд предприятий объявили о приостановке своей деятельности. И есть большая вероятность, что, скорее всего, эти предприятия в ближайшее время не возобновят свою работу. Тем не менее, в Москве в настоящее время больше 300 тысяч вакансий. Большая часть работающих на этих предприятиях, которые находятся в зоне риска, востребована предприятиями города. Это и торговля, и ЖКХ, и транспорт, ИТ, специалисты в области консалтинга, страховой деятельности, финансовой деятельности. Так что я уверен, что никто из них без работы не останется», — заявил он.
Собянин отметил, что части работников требуется повышение квалификации, и в этих целях в «Технограде» открыли специальную горячую линию для поддержки граждан, которым требуется помощь в повышении квалификации для поиска новой работы.
«Здесь организована горячая линия, по которой каждый может обратиться, выбрать свой формат, профиль, онлайн-обучение, офлайн-обучение, провести консультации и найти соответствующую для своих навыков работу», — пояснил мэр.
По его словам, московский «Техноград» — это крупнейшая образовательная площадка, оснащенная самым современным оборудованием.
«И что очень приятно, на этой площадке работают не просто профессиональные преподаватели, а представители компаний, которые под свой формат, под свою специализацию донастраивают систему обучения, программу обучения, обучают всех желающих и приглашают к себе на работу — в строительные компании, производственные компании», — заключил мэр.
Как отмечается в материалах пресс-службы столичной мэрии, карьерные консультации, предлагаемые специалистами «Технограда», помогут гражданам понять сильные и слабые стороны в своей профессиональной подготовке, а также подобрать необходимые обучающие курсы.
«В дальнейшем соискатель может вновь обратиться к карьерному консультанту, который совместно с партнером — компанией SuperJob подберет список подходящих вакансий с учётом новых компетенций и требований к уровню зарплаты. Также соискателю помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. Также «Техноград» предлагает офлайн-курсы повышения квалификации по таким востребованным направлениям, как инженерные специальности, креативные технологии, маркетинг и продвижение, ресторанный и гостиничный бизнес, строительство и ремонт. По окончании обучения выдается удостоверение государственного образца», — говорится в сообщении.
Пройти обучение в «Технограде» можно в формате онлайн, в том числе по IT, soft-skills (коммуникативным навыкам) и навыкам трудоустройства.
«С момента начала работы горячей линии специалисты обработали порядка 1,9 тысячи обращений на проведение карьерных консультаций и прохождение обучения. Разработано свыше 1,1 тысячи образовательных программ с участием работодателей, среди которых ТехноНИКОЛЬ, IT Hub, ГК «Рики», Роскачество, Реал Тайм, Moscow Flower School. Обучение проходит как очно, так и дистанционно. Для практических занятий в мастерских установлено порядка трех тысяч единиц специализированного оборудования — аналогичного тому, которое используется на современных предприятиях. С момента открытия мероприятия «Технограда» (курсы, мастер-классы, тренинги, лектории, образовательные вебинары, обучающие и досуговые мероприятия) посетили более 1,1 млн человек. Выдано более 100 тысяч сертификатов о завершении обучения», — подчеркивается в тексте.