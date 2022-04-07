Москву и Петрозаводск свяжет новый маршрут

С 19 мая между Петрозаводском и Москвой будет курсировать только двухэтажный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог со ссылкой на замглавы компании Дмитрия Пегова , который выступил на конференции «PRO//Движение.Туризм».

« Карелия сегодня является лидером среди туристических направлений. Высокий спрос на перевозки в ее направлении требует организации дополнительных мест в поездах. Поэтому в преддверии летнего сезона поезд №159/160 Москва - Петрозаводск начнет курсировать двухэтажным составом», - приводятся в материале слова Пегова.

Как уточняется, в первый рейс обновленный состав отправится из Петрозаводска 19 мая, из Москвы - 20 мая. Расписание останется прежним. Поезд будет ежедневно отправляться из Петрозаводска в 13:50, из Москвы - в 16:40. Остановки предусмотрены на станциях «Сортавала», «Выборг», «Санкт-Петербург», «Тверь» и других.