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2 часа назад

Двухэтажный поезд между Петрозаводском и Москвой запустят 19 мая

Агентство «Москва»иещё 2

С 19 мая между Петрозаводском и Москвой будет курсировать только двухэтажный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог со ссылкой на замглавы компании Дмитрия Пегова, который выступил на конференции «PRO//Движение.Туризм».

Москву и Петрозаводск свяжет новый маршрут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карелия сегодня является лидером среди туристических направлений. Высокий спрос на перевозки в ее направлении требует организации дополнительных мест в поездах. Поэтому в преддверии летнего сезона поезд №159/160 Москва - Петрозаводск начнет курсировать двухэтажным составом», - приводятся в материале слова Пегова.

Как уточняется, в первый рейс обновленный состав отправится из Петрозаводска 19 мая, из Москвы - 20 мая. Расписание останется прежним. Поезд будет ежедневно отправляться из Петрозаводска в 13:50, из Москвы - в 16:40. Остановки предусмотрены на станциях «Сортавала», «Выборг», «Санкт-Петербург», «Тверь» и других.

Новости Москвы,Дмитрий Пегов,РЖД,
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