В «Москино» пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики

"В 18:30 состоится встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Еленой Кондаковой, которая расскажет об особенностях профессиональной подготовки и личностных качествах, которые необходимы для работы в космическом пространстве, поделится личным опытом. Елена стала третьей женщиной-космонавтом в истории СССР и России после Валентины Терешковой и Светланы Савицкой. Зрители также увидят короткометражный фильм телестудии госкорпорации "Роскосмос" "Как стать космонавтом", - рассказал собеседник агентства.