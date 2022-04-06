В «Москино» пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики

Специальная программа по случаю Дня космонавтики 12 апреля пройдет в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.
"К Дню космонавтики и в честь 61-й годовщины первого полета человека в космос киносеть "Москино" совместно с госкорпорацией "Роскосмос" подготовило специальную праздничную программу. Мероприятия пройдут 12 апреля в кинотеатре "Москино Космос", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в фойе кинотеатра разместится временная выставка, рассказывающая о покорении человеком космического пространства. Посетители смогут увидеть макеты космических летательных аппаратов. Среди них - макет ракеты-носителя семейства "Ангара" А5 в масштабе 1:20, макет ракеты-носителя "Протон-М" в том же масштабе, скафандр "Сокол-КВ 2" в амортизационном кресле "Казбек-УМ".
"В 18:30 состоится встреча с летчиком-космонавтом, Героем России Еленой Кондаковой, которая расскажет об особенностях профессиональной подготовки и личностных качествах, которые необходимы для работы в космическом пространстве, поделится личным опытом. Елена стала третьей женщиной-космонавтом в истории СССР и России после Валентины Терешковой и Светланы Савицкой. Зрители также увидят короткометражный фильм телестудии госкорпорации "Роскосмос" "Как стать космонавтом", - рассказал собеседник агентства.
В рамках программы также состоится специальный показ анимационного фильма "Тайна третьей планеты".
О киносети
Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно оно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.