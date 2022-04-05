Собянин поручил продолжить масштабное обновление подвижного состава метро

Проходила она в электродепо "Солнцево", куда как раз поступил 100-й поезд метро "Москва-2020". Осмотрев его, глава города сказал:

Фото: ТАСС ТАСС

"В этом составе есть все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения. Это действительно суперкачественные вагоны. Сегодня они уже работают на Кольцевой, Большой Кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Мы и дальше будем наращивать их поставки".

Видео дня

Глава города напомнил, что столица за последние годы вложила колоссальные ресурсы в обновление общественного транспорта - около триллиона рублей. Благодаря этому средний возраст вагонов подземки снизился почти вдвое - с 22 до 12 лет, а ее парк стал одним из самых молодых по сравнению с метрополитенами Европы и Америки. Москвичи уже успели оценить комфорт этих поездов - их широкие двери, которые позволяют намного быстрее производить посадку-высадку пассажиров, чем это было возможно в прежних моделях, новейшую систему информирования с ЖК-дисплеями над дверьми, мощными кондиционерами и USB-зарядками для гаджетов в каждом вагоне. К 2023 году, когда московское метро получит еще 584 вагона "Москва 2020", доля таких современных поездов под землей в городе достигнет 80 процентов вместо нынешних 70.

Причем, что особенно важно, подчеркнул Собянин:

"Москва не закупает никакой импортной техники. Совместно с машиностроителями нами созданы лучшие мировые образцы метровагонов, трамваев, пригородных электричек, электробусов".

Это позволяет сказать, что импортозамещение, которое сейчас так актуально, в транспортной области столицы уже полностью состоялось.

"Конечно, это создает комфорт для миллионов москвичей, которые каждый день пользуются этим транспортом, - продолжал мэр. - Но повлияло и на развитие всей транспортной отрасли страны".

Тем более, что у Москвы практически нет коротких контрактов с производителями. Все они, как правило, берут на себя обслуживание подвижного состава на весь период его жизненного цикла, получая тем самым стабильный заказ на последующее сервисное обслуживание сроком от 7 до 30 лет.

На этот год столица не только полностью сохранит объемы своих заказов предприятиям транспортного машиностроения. Как сообщила пресс-служба мэрии и правительства Москвы, принято решение сформировать долгосрочную программу поставок подвижного состава для Московского метрополитена до 2026 года, в которую войдут как действующие контракты, так и те, что еще только планируется заключить. Тем самым машиностроители и огромное количество российских предприятий, которые производят для них разные компоненты, получат гарантию стабильной работы на длительную перспективу.

Помимо этого, по просьбе производителей правительство Москвы примет ряд решений, которые помогут им адаптироваться к изменившейся ситуации. В частности, город намерен увеличить авансирование поставок и ускорить оплату при получении продукции, отказавшись от прежде практиковавшейся отсрочки платежа. При изменении цены на материалы и комплектующие в контракты оперативно будут вноситься изменения.