В Москве пройдет пятый юбилейный Synergy Woman Forum

"Мы живем в очень тяжелое и турбулентное время, в которое никогда не знаешь, какие удары судьбы могут поджидать тебя буквально в следующие несколько часов. Однако я все равно считаю, что нельзя терять оптимизм и веру в свою внутреннюю силу. Об этом я расскажу на Synergy Woman Forum, и особое внимание я уделю именно теме успешности женщины в современном мире, ее самореализации, комфорта и качества жизни, а также тому, как совместить все это - и личное счастье", - в преддверии форума отметила Ирина Муцуовна.