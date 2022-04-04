В Москве пройдет пятый юбилейный Synergy Woman Forum

Ежегодный форум для женщин и о женщинах Synergy Woman Forum (18+) состоится 14 апреля 2022 года. На сцене Vegas City Hall соберутся представительницы общественно-политической сферы, а также различных индустрий: моды, журналистики, спорта, красоты и здоровья.
Организаторы пятого юбилейного женского форума пригласили более 15 известных спикеров. На главной сцене форума они обсудят самые животрепещущие проблемы современной женщины: как добиваться своих целей, оставаясь в ресурсе, не уступать мужчинам в бизнесе, а также как строить свою жизнь с учетом мировых изменений.
Хедлайнером юбилейного форума станет российский экономист, политический и государственный деятель, журналист и публицист Ирина Хакамада, которая нашла рецепт счастливой жизни и готова делиться им с другими.
"Мы живем в очень тяжелое и турбулентное время, в которое никогда не знаешь, какие удары судьбы могут поджидать тебя буквально в следующие несколько часов. Однако я все равно считаю, что нельзя терять оптимизм и веру в свою внутреннюю силу. Об этом я расскажу на Synergy Woman Forum, и особое внимание я уделю именно теме успешности женщины в современном мире, ее самореализации, комфорта и качества жизни, а также тому, как совместить все это - и личное счастье", - в преддверии форума отметила Ирина Муцуовна.
За несколько лет проведения форума хедлайнерами события уже становились Мерьем Узерли, Рената Литвинова, Екатерина Андреева, Ляйсан Утяшева и другие знаменитости.
С главной сцены форума спикеры расскажут о физическом и эмоциональном здоровье женщины. Эксперты поделятся со зрителями, как найти баланс между работой и отдыхом, правильно перезагружаться и обрести внутреннюю гармонию жизни. Также они поведают о трендах и решениях в сфере женского здоровья.
Спикерами юбилейного пятого форума Synergy Woman Forum выступят Екатерина Гордон, юрист, общественный деятель и благотворитель, автор книг, стихотворений и песен; Татьяна Ушкова, председатель Правления АКБ "Абсолют Банк"; Екатерина Рыбакова, президент и сооснователь "Рыбаков фонд" и многие другие.
Ведущие форума - Денис Косяков, актер театра и кино, сценарист, продюсер, шоураннер, победитель шоу "Смех без правил" на ТНТ, и Алексей Зорин, ведущий мероприятий, продюсер, сценарист, а также сооснователь форумов Season Education и Energy.