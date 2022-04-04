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13 минут назад

Главархив рассказал о Москве 1950-х годов и возведении МГУ

Вечерняя Москва

Середина прошлого века ознаменовалась стремительным ростом Москвы: в городе строились многоэтажные дома и присоединяли новые территории. Документы об этих событиях хранятся в Главархиве.

Главархив рассказал о Москве 1950-х годов и возведении МГУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После масштабного празднования 800-летия Москвы в 1947 году в столице началось строительство знаменитых сталинских высоток. На Ленинских (в настоящее время — Воробьевых) горах возводился новый комплекс зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Принимавшие участие в строительстве люди поселились неподалеку — рядом с тогда еще подмосковными Черемушками. Для них построили 14 стандартных домов, которые находились в 750 метрах от границы Ленинского района Москвы. В 1950 году для рабочих и инженеров здесь хотели дополнительно возвести еще 42 жилых двух- и трехэтажных дома.

В начале декабря 1949 года начальник Управления строительства МГУ Алексей Воронков попросил председателя исполкома Моссовета Георгия Попова присоединить поселок строителей к Ленинскому району столицы. Просьба объяснялась «важным государственным значением строительства высотного здания на Ленинских горах и необходимостью постоянного внимания московских организаций к бытовому обслуживанию рабочих и служащих этого строительства».

Предложение было принято, и 4 апреля 1950 года в состав Москвы вошла часть Московской области площадью 225 гектаров. В черту города, помимо рабочего поселка строителей МГУ, вошли также филиал Лениногорского кирпичного завода, институты Академии наук СССР, поселки строителей ТЭЦ и «Академстроя» и Московского нефтяного института, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Новости Москвы,Алексей Воронков,Георгий Попов,МГУ,
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