Синоптик пообещал москвичам скорое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам скорое потепление. По его прогнозу, оно придет в столицу в среду, 6 апреля, передает ТАСС.

Как объяснил синоптик, в это время циклон с северо-запада будет подходить к границам России, а столица окажется на его восточной периферии.

«Это значит, что будут поступать теплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным», — рассказал он.

Температура воздуха днем поднимется до 5-6 градусов тепла, а ночью будет около нуля.

В четверг, 7 апреля, в Подмосковье температура составит 6-11 градусов тепла, а в пятницу, 8 апреля, — 9-12 градусов.

«Погода теплая, но все-таки циклоническая, поэтому будут постоянные небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя», — добавил Вильфанд.

Ранее изменение погоды на следующей неделе москвичам пообещала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Уже к пятнице, 8 апреля, температура начнет возвращаться к норме, и в город придет климатическая весна.