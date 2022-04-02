В Москве отменили или задержали около 50 рейсов

Почти 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» из-за сложных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на на сервис «Яндекс. Расписание».

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По состоянию на 16.05 мск 2 апреля, в аэропорту «Внуково» отменены три рейса и четыре задержаны. Еще сложнее ситуация в «Домодедово» - там пришлось отменить восемь и задержать 13 рейсов.

В свою очередь, в «Шереметьево» отменили 10 и задержали 11 рейсов.

Агентство напомнило, что утром в субботу, 2 апреля, Гидрометцентр из-за сильных порывов ветра, снега, гололедицы продлил «желтый» уровень погодной опасности в столице и области.

Ранее о сильном снегопаде в Москве сообщил представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он заявил, что «на пик снежное ненастье выйдет вечером в субботу и особенно в ночь на воскресенье, когда центр средиземноморского циклона «Катарина» пройдет всего в 200 километрах южнее столицы».