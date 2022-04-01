Серия спецпоказов к юбилею Тарковского пройдет в апреле в Москве

"Тарковский - один из немногих кинематографических авторов, которым удалось нащупать саму природу кино. Он справедливо считал, что кино - единственное из искусств, способное запечатлеть течение времени. Время благодаря Тарковскому обрело материальную плотность, и сегодня оно само, как в зеркало, смотрится в картины родившегося 90 лет назад кинорежиссера", - отмечает программный директор кинотеатра Стас Тыркин.