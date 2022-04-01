Серия спецпоказов к юбилею Тарковского пройдет в апреле в Москве

Кинотеатр "Художественный" в Москве проведет серию спецпоказов фильмов к юбилею режиссера Андрея Тарковского. Мероприятия пройдут с 7 по 20 апреля, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе кинотеатра.
"С 7 по 20 апреля в кинотеатре "Художественный" состоится серия показов к юбилею Андрея Тарковского. Программа показов довольно обширная. Зрители увидят такие картины, как "Зеркало", "Солярис", "Сталкер", - рассказал собеседник агентства.
В фойе камерного зала зрители также смогут посмотреть экспозицию, составленную из фотографий Георгия Пинхасова, которые он сделал в конце 1970-х на съемках фильма "Сталкер" по приглашению Андрея Тарковского. Серия снимков предоставлена легендарным французским агентством "Магнум", которое представляет Пинхасова с 1985 года.
"Тарковский - один из немногих кинематографических авторов, которым удалось нащупать саму природу кино. Он справедливо считал, что кино - единственное из искусств, способное запечатлеть течение времени. Время благодаря Тарковскому обрело материальную плотность, и сегодня оно само, как в зеркало, смотрится в картины родившегося 90 лет назад кинорежиссера", - отмечает программный директор кинотеатра Стас Тыркин.
Подробнее с программой спецпоказов можно познакомиться на официальном сайте "Художественного".
"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году; объект культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.