В Московском зоопарке потеряли сурка Арчи

"Наш вольер, в котором живут сурки Арчи, Сара и Нагайна, огорожен глубоким забором. У них есть постоянная сурчина (нора сурка, а также высокий бугорок земли у вырытой сурком норы - прим. ТАСС), в которой грызуны ежегодно ложатся в спячку. Точной карты этой сурчины у нас нет, но мы знаем расположение выходов, которые, конечно, находятся на территории вольера. И знаем главный выход - он расположен рядом с зимовальной камерой. Именно оттуда каждый год сурки выходят после спячки. Первым обычно появляется сурок Арчи, за ним через несколько дней самочки. В этом году первой вышла Нагайна, за ней - Сара. Мы подумали: ничего страшного, такое тоже случается. Дали новость о пробуждении сурков и ждали Арчи. Но он так и не появился", - сказал собеседник агентства.