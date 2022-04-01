В Московском зоопарке потеряли сурка Арчи

Московский зоопарк потерял сурка Арчи, который после зимней спячки не вышел из норы, куда грызуны ежегодно уходят в спячку. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.
"Наш вольер, в котором живут сурки Арчи, Сара и Нагайна, огорожен глубоким забором. У них есть постоянная сурчина (нора сурка, а также высокий бугорок земли у вырытой сурком норы - прим. ТАСС), в которой грызуны ежегодно ложатся в спячку. Точной карты этой сурчины у нас нет, но мы знаем расположение выходов, которые, конечно, находятся на территории вольера. И знаем главный выход - он расположен рядом с зимовальной камерой. Именно оттуда каждый год сурки выходят после спячки. Первым обычно появляется сурок Арчи, за ним через несколько дней самочки. В этом году первой вышла Нагайна, за ней - Сара. Мы подумали: ничего страшного, такое тоже случается. Дали новость о пробуждении сурков и ждали Арчи. Но он так и не появился", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что поначалу в зоопарке боялись, что с Арчи могло что-то случиться во время спячки, так как в этот период за животными не могут следить зоологи и ветврачи. Однако через некоторое время сотрудники службы безопасности в вольерах других обитателей зоосада заметили животное, по размерам похожего на сурка.
"Обычно подобными "гостями" оказываются кошки. Но мы посмотрели записи - действительно, это не кошка. Небольшое, но весьма упитанное животное появлялось в Доме птиц и у больших панд. Мало того, мы нашли небольшое отверстие в вольере, где живут хохлатые гокко и пунчана. Причем пунчана - небольшой южноамериканский грызун - тоже пропала. Похожие отверстия мы нашли и в вольерах, которые находятся по соседству от сурков - там живут птицы-секретари и фенеки. Где сейчас сурок Арчи и пунчана, мы не знаем. Продолжаем следить по камерам видеонаблюдения. Больше всего, конечно, мы боимся, что Арчи мог прокопать тоннель, ведущий за территорию зоопарка", - добавил в пресс-службе.
Там же уточнили, что сурки прорывают глубокие норы. Общая протяженность ходов и отнорков достигает иногда 60 метров и более, глубина - до 10 метров.