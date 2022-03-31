Москвичи вспомнили купание в городе под открытым небом

В Telegram-канале «Старая Москва» опубликовали архивное черно-белое фото, на котором изображены мальчики, которые купаются в водоеме под открытым небом. По архитектурным особенностям дома на заднем плане фолловеры канала опознали место: проспект Мира возле легендарной статуи «Рабочий и колхозница».

Фото: Виталий Созинов / ТАСС Виталий Созинов / ТАСС

«Это дом "на курьих ножках" как раз напротив ВДНХ», — определили комментаторы городскую локацию на снимке.

Известно, что по адресу проспект Мира, 184, корпус 2 находится 25-этажное жилое здание, построенное в 1968 году по проекту архитекторов Виктора Андреева и Трифона Заикина. Дом знаменит не только тем, что стоит на сваях, но и оригинальным решением фасада, на котором балконы расположены в шахматном порядке.

На вопрос подписчика, куда и когда делся этот открытый бассейн, один из москвичей написал объясняющий комментарий.

«Бассейн убрали, когда начали реставрировать культовый монумент скульптора Веры Мухиной, поднимать его на оригинальную высоту. Водоем же как раз и был изначально сделан для того, чтобы визуально увеличить высоту постамента», — написал мужчина.

Другие юзеры вспомнили и другие места для купания в столице советских времен.

«Славное было время! А мы купались на Горбатом мосту в начале 80-х», — рассказал один из них. «Мальчишки хулиганят», «Зачем убрали бассейн открытый?» — отреагировали другие.

Ранее москвичка рассказала, что обнаружила шифр на фасаде этого экспериментального дома «на курьих ножках». По ее словам, избранные балконы на фасаде имеют красный цвет и образуют число 52 — именно столько лет прошло с начала революции 1917 года до постройки здания. Местные жители предупредили, что красных обозначений на фасаде уже давно нет. Также они добавили, что балконы не окрашивали, а просто натягивали на них красное полотно.