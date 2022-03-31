Специальную «Тройку» выпустят к 90-летию Тарковского

Специальную транспортную карту «Тройка» планируют выпустить к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского.
Об этом журналистам сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.
«Мы с департаментом транспорта работаем вместе, надеюсь, у нас получится выпустить карту «Тройка» к 90-летию Тарковского. Я уверена, что это будет полезно всем нам, и люди, которые ездят в метро, возможно, это их натолкнет посмотреть фильмы Тарковского», - сказала она.
Ранее сообщалось, что также к 90-летию со дня рождения режиссера пройдут тематические ретроспективы, кинофестивали, выставки и конкурсы.
Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. Является автором таких известных картин, как «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Ностальгия» и другие, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей.