Специальную «Тройку» выпустят к 90-летию Тарковского

«Мы с департаментом транспорта работаем вместе, надеюсь, у нас получится выпустить карту «Тройка» к 90-летию Тарковского. Я уверена, что это будет полезно всем нам, и люди, которые ездят в метро, возможно, это их натолкнет посмотреть фильмы Тарковского», - сказала она.