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51 минуту назад

В киносети "Москино" подготовили спецпрограмму к 120-летию продюсера Дэвида Селзника

ТАССТАСС

Специальная программа в честь 120-летия со дня рождения голливудского продюсера Дэвида Селзника пройдет в киносети "Москино". Показы пройдут с 8 по 17 апреля, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе киносети.

В киносети "Москино" подготовили спецпрограмму к 120-летию продюсера Дэвида Селзника
Фото: Пресс-служба "Москино"Пресс-служба "Москино"

"В 2022 году исполняется 120 лет Дэвиду Селзнику, легендарному кинопродюсеру, превратившему американский кинематограф в настоящую фабрику грез. На его счету целая россыпь шедевров золотого века Голливуда, наиболее яркие из которых в рамках специальной ретроспективы покажет Москино. Создав конвейер по бесперебойному производству голливудских кинохитов, именно Селзник открыл миру Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн, Альфреда Хичкока. Он два раза подряд получал "Оскар" в номинации "Лучший фильм" и реализовал самый кассовый в истории кинопроект "Унесенные ветром", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в программе ретроспективы - пять легендарных картин знаменитого продюсера. Среди них: "Кинг Конг", (1933), "Анна Каренина"(1935), "Ребекка" (1940), "Интермеццо. История любви" (1939), "Завороженный" (1945).

"Показы пройдут в кинотеатре "Москино Космос" с 8 по 17 апреля. Вход по предварительной регистрации", - рассказал собеседник агентства.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров.

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