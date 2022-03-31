В киносети "Москино" подготовили спецпрограмму к 120-летию продюсера Дэвида Селзника

"В 2022 году исполняется 120 лет Дэвиду Селзнику, легендарному кинопродюсеру, превратившему американский кинематограф в настоящую фабрику грез. На его счету целая россыпь шедевров золотого века Голливуда, наиболее яркие из которых в рамках специальной ретроспективы покажет Москино. Создав конвейер по бесперебойному производству голливудских кинохитов, именно Селзник открыл миру Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн, Альфреда Хичкока. Он два раза подряд получал "Оскар" в номинации "Лучший фильм" и реализовал самый кассовый в истории кинопроект "Унесенные ветром", - рассказал собеседник агентства.