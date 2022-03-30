В Москве выделили 200 млн рублей на тестирование инновационной продукции

Власти Москвы выделили 200 млн рублей на тестирование инновационной продукции. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

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"Правительство Москвы выделило 200 млн рублей Агентству инноваций Москвы на финансирование ранее утвержденной программы поддержки проведения пилотных тестирований инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиям. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта.

"Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и 4 образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации", - говорится в сообщении.

Получить грант на проведение пилотного тестирования может любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит до 2 млн рублей на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.