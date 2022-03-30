На Москве-реке прошел тестовый запуск речного электротрамвая

Фото первого речного электротрамвая на Москве-реке, как модно говорить, взорвало соцсети. Этот новый вид транспорта узнали по огромному QR-коду, нанесенному на борт.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В свой первый рейс электроход отправился, когда часть главной городской реки была еще во льдах. Пока капитан Алексей Зюзькевич посторонних на борт не берет - техника безопасности запрещает. Но уже летом любой желающий сможет лично протестировать "Синичку" - именно так называется "борт номер один".

Видео дня

Как в воду канули

"РГ" уже писала, что власти Москвы решили реанимировать городские речные перевозки. Ведь когда-то столица была одним из немногих городов мира, где речной транспорт был так же востребован и работоспособен, как обычные трамваи и автобусы. Первые маршруты появились в 1920-е годы. До начала Великой Отечественной были популярны линии Каменный мост - Заозерье и Дорогомиловский мост - завод АМО. А после Победы начали действовать и городские, и даже пригородные линии. Их обслуживали суда на подводных крыльях. В 1990-е речной транспорт начал отмирать. Его судьба чем-то схожа с московским монорельсом. Постепенно сократилось количество маршрутов, потом - интенсивность движения, а к началу 2000-х из некогда ветвистой сети остались только экскурсионные направления.

"Синичка" и первая ласточка

Мэр Собянин еще несколько лет назад поставил задачу - возродить регулярный речной транспорт. Особенно тщательно подготовку к рестарту вели в 2021 г. Для нужд "Мосгортранса" на верфях Балакова заказали новый ледокол. Началось и строительство самих речных трамваев, которые способны работать на Москве-реке круглогодично. В случае чего - и ледокол подстрахует.

"Это будут уникальные суда - экологичные и тихие, - говорит заммэра Максим Ликсутов. - Первым делом проводятся ходовые испытания: надо проверить, как "Синичка" управляется в холодное время".

По словам капитана тестовой "Синички" Алексея Зюзькевича, главное - протестировать основные маневры: швартовку, развороты, настроить управление. У швартовки "Синички", кстати, есть одна особенность: она подходит к причалу носом, тогда как теплоходы - боком. Это идеальный способ быстро причалить, когда значительная часть реки скована льдом. Пока к электроходам нет нареканий. Москворецкий лед и постоянные переходы температуры через ноль чуду современной техники оказались нипочем. Алексей Зюзькевич "обкатывает" новое судно, а компания-подрядчик ведет подбор других капитанов. Нужны кадры с богатым опытом пассажирских перевозок. Но даже им нужно будет пройти двухнедельный курс обучения. Все-таки в управлении электрохода есть нюансы. Хотя водители наземного городского транспорта Москвы в свое время доказали, что переучиться не так уж и сложно. И сейчас в дептрансе надеются, что с капитанами проблем тоже не будет.

Салон электросудна вмещает до 50 пассажиров, сообщил "РГ" руководитель проекта компании "Пассажирский порт" Юрий Куликов. Из дополнительных удобств - панорамные окна, мягкие кресла, столики с розетками и USB-портами, сплит-система, информационные панели. А на верхней открытой палубе - парковка для велосипедов. Причалы станут мини-вокзалами. Там оборудуют зоны ожидания с кафе, информационными экранами, зарядками и Wi-Fi. Как все это будет выглядеть, мы увидим уже летом, когда речной транспорт заработает полноценно.

Почему "Синичка"?

Имена каждого судна будут совпадать с названиями московских рек - такую концепцию предложили будущие пассажиры еще год назад. "Синичка" - именно такое имя первого электрического речного трамвая выбрали большинством голосов на "Активном гражданине" жители столицы (26 %). Выбирали из пяти вариантов - "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка", все они совпадают с названиями московских рек.

Куда можно поехать на речном электроходе?