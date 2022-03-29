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54 минуты назад

Московский межконфессиональный Пасхальный марафон стартовал в столице

РИАМОРИАМО

В Доме национальностей в столице во вторник стартовал Московский межконфессиональный Пасхальный марафон. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, передает корреспондент РИАМО.

Московский межконфессиональный Пасхальный марафон стартовал в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году мероприятие проходит под лозунгом «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». Организатором мероприятия выступает региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин «Московский Еврейский Общинный Дом».

«На протяжении 9 лет в Москве при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города проводится Пасхальный марафон», - рассказала автор проекта, директор НЧУ «Центр поддержки образовательных программ «Открытие» Светлана Кравцова.

Она выразила большую благодарность департаменту и его сотрудникам за поддержку в проведении этого марафона. Также она поблагодарила все организации, которые принимают в нем участие.

«Хочется сказать слова благодарности тем, кто на протяжении этих лет входит с состав оргкомитета Пасхального марафона ради благополучия, дружбы, межконфессионального мира в нашей столице. Неслучайно темой круглого стола у нас обозначена роль религиозных организаций в сохранении культурного наследия народов России», - сказала замначальника управления, начальник отдела по связи с христианскими, иудейскими и другими религиозными организациями департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Анна Кудрявцева.

Она добавила, что это очень крупная и увлекательная тема. По ее словам, все это пригодится для обмена опытом при последующих организациях Пасхальных марафонов и мероприятий, связанных с ними.В рамках марафона будет проведено большое количество социально направленных мероприятий, в том числе экскурсии по Москве как межконфессиональному городу.

Новости Москвы,Анна Кудрявцева,
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