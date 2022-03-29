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27 минут назад

Собянин: за 11 лет в Москве отреставрированы 1 797 памятников архитектуры

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За 11 лет в Москве отреставрированы 1 797 памятников архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Собянин: за 11 лет в Москве отреставрированы 1 797 памятников архитектуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия.

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"В 2021 году город продолжил реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 620 объектах, на данный момент на 249 из них реставрация завершена", – говорится в сообщении.

В частности, за указанный срок в Москве отреставрировали свыше 120 произведений монументального искусства, а также около 480 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя. В настоящее время завершены работы по реставрации 22 захоронений с художественными надгробиями на Армянском, Ваганьковском, Пятницком, Введенском и Даниловском кладбищах.

Помимо этого, специалисты отреставрировали памятники Ивану Крылову в сквере у Патриарших прудов, героям Плевны в Ильинском сквере, участникам Московского декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Перовском парке, Нилу Филатову в сквере на Большой Пироговской улице.

В целом доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за 11 лет сократилась с 39 до 4,5%. В текущем году специалистам предстоит продолжить реставрацию.

Планируется, что работы затронут 73 надгробия и часовню-усыпальницу на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища, надгробие и часовню-усыпальницу на Введенском кладбище. Ранее стало известно, что на ВДНХ отреставрируют монумент "Покорителям космоса". Специалисты приведут в порядок 110-метровую стелу и памятник Константину Циолковскому. Его очистят от загрязнений, восстановят титановые пластины, заделают трещины на постаментах, отреставрируют горельефы и надписи.

До этого заммэра Наталья Сергунина сообщала, что Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников. Эксперты описали их внешний вид, в частности составили перечень элементов, представляющих архитектурную, историческую или иную ценность. Теперь их реставрация может быть осуществлена только при согласовании соответствующих проектов с Мосгорнаследием.

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