Названы варианты для волонтерства в Москве

Самые востребованные варианты для волонтерства в Москве назвала пресс-служба мэра города. Для активных жителей столицы доступно свыше 10 направлений деятельности, в том числе культура, спорт, экология, медиаволонтерство, патриотические акции.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва» Софья Сандурская / АГН «Москва»

В сообщении говорится, что в Москве можно заняться патриотическим волонтерством на мероприятиях, посвященных важным историческим датам и событиям. Также есть возможность помогать проводить экскурсии, участвовать в реставрации памятников, встречать и сопровождать гостей.

Кроме того, в столице требуются помощники на различных спортивных соревнованиях, конференциях, форумах, праздничных мероприятиях. Волонтеры могут проводить аккредитацию участников, выдавать материалы, раздавать сувениры, помогать в работе пресс-центров.

Пресс-служба сообщает, что помощь могут оказывать и те, кто интересуется журналистикой и хочет развиваться в этой сфере. Добровольцы рассказывают о волонтерских акциях, снимают фото и видеорепортажи, пишут статьи, берут интервью у героев событий.

За подробной информацией о волонтерском движении можно узнать сайте ресурсного центра «Мосволонтер» и на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее известный российский писатель Александр Снегирев по случаю Дня борьбы с раком вспомнил, как был волонтером в одном из московских хосписов.