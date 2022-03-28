В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
2 часа назад

Названы варианты для волонтерства в Москве

МослентаМослента

Самые востребованные варианты для волонтерства в Москве назвала пресс-служба мэра города. Для активных жителей столицы доступно свыше 10 направлений деятельности, в том числе культура, спорт, экология, медиаволонтерство, патриотические акции.

Названы варианты для волонтерства в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Софья Сандурская / АГН «Москва»

В сообщении говорится, что в Москве можно заняться патриотическим волонтерством на мероприятиях, посвященных важным историческим датам и событиям. Также есть возможность помогать проводить экскурсии, участвовать в реставрации памятников, встречать и сопровождать гостей.

Кроме того, в столице требуются помощники на различных спортивных соревнованиях, конференциях, форумах, праздничных мероприятиях. Волонтеры могут проводить аккредитацию участников, выдавать материалы, раздавать сувениры, помогать в работе пресс-центров.

Пресс-служба сообщает, что помощь могут оказывать и те, кто интересуется журналистикой и хочет развиваться в этой сфере. Добровольцы рассказывают о волонтерских акциях, снимают фото и видеорепортажи, пишут статьи, берут интервью у героев событий.

За подробной информацией о волонтерском движении можно узнать сайте ресурсного центра «Мосволонтер» и на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее известный российский писатель Александр Снегирев по случаю Дня борьбы с раком вспомнил, как был волонтером в одном из московских хосписов.

Последние новости
Новости Москвы,Александр Снегирев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители