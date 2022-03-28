Московский метрополитен запустит тематический «крымский» поезд

30 марта 2022 года в 15:00 в электродепо «Красная Пресня» пройдет торжественная церемония запуска тематического «крымского» поезда в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в столичном департаменте СМИ и рекламы.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

Данное мероприятие приурочено к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией. Тематический состав будет представлять культурные и природные достопримечательности Крыма, говорится в сообщении.

Участниками церемонии должны стать председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов и председатель Законодательного собрания города Севастополь Владимир Немцев.