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1 час назад

Выставка «Лики модерна» откроется в Третьяковской галерее 15 апреля

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

С 15 апреля в Государственной Третьяковской галерее планируется открыть новую выставку, посвященную искусству русского модерна. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

Выставка «Лики модерна» откроется в Третьяковской галерее 15 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х - 1900-е годы. Экспозиция логически продолжает недавно завершившуюся выставку «Русский модерн: на пути к синтезу искусств». Зрители смогут вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых мастеров начала ХХ века: Головина, Богаевского, Бродского, Савинова, Боткина, Денисова, Делла-Вос-Кардовской, Ульянова, Голубкиной, Коненкова, Андреева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав выставки войдут произведения живописи, скульптуры, а также рекламные плакаты и афиши. Экспозиция будет работать до 14 августа в Инженерном корпусе.

В пресс-службе добавили, что, помимо этого, 28 апреля в Новой Третьяковке откроется выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов», посвященная искусству позднего академизма. Она будет работать до 3 июля.

Новости Москвы,Генрих Семирадский,
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