Выставка «Лики модерна» откроется в Третьяковской галерее 15 апреля

С 15 апреля в Государственной Третьяковской галерее планируется открыть новую выставку, посвященную искусству русского модерна. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

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«Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х - 1900-е годы. Экспозиция логически продолжает недавно завершившуюся выставку «Русский модерн: на пути к синтезу искусств». Зрители смогут вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых мастеров начала ХХ века: Головина, Богаевского, Бродского, Савинова, Боткина, Денисова, Делла-Вос-Кардовской, Ульянова, Голубкиной, Коненкова, Андреева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав выставки войдут произведения живописи, скульптуры, а также рекламные плакаты и афиши. Экспозиция будет работать до 14 августа в Инженерном корпусе.