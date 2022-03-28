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1 час назад

Москвичи смогут записать детей в первый класс с 1 апреля

ТАССТАССиещё 9

Запись детей в первый класс откроется в Москве 1 апреля. Прием заявлений продлится до 5 сентября, сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Запись детей в первый класс столичных школ откроется 1 апреля
Фото: ТАССТАСС

"Качественное образование в Москве доступно в каждом районе, независимо от места проживания. Поэтому ежегодно растет число первоклассников, которые учатся в школах рядом с домом. В текущем учебном году 95% родителей выбрали для своих детей школу в своем районе. С 1 апреля в столице стартует запись в первые классы", - сказала Ракова.

Она добавила, что прием заявлений в первый класс продлится до 5 сентября. При подаче электронного заявления можно указать до трех школ: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие - по выбору. Если же ребенок пойдет в первый класс той же школы, воспитанником дошкольной группы которой является, то достаточно написать заявление в школе на имя директора, в данном случае регистрация электронного заявления не требуется.

Для удобства родителей заявления на зачисление в первый класс принимаются в электронном виде на портале mos.ru.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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