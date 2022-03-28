Запись детей в первый класс столичных школ откроется 1 апреля

"Качественное образование в Москве доступно в каждом районе, независимо от места проживания. Поэтому ежегодно растет число первоклассников, которые учатся в школах рядом с домом. В текущем учебном году 95% родителей выбрали для своих детей школу в своем районе. С 1 апреля в столице стартует запись в первые классы", - сказала Ракова.

Она добавила, что прием заявлений в первый класс продлится до 5 сентября. При подаче электронного заявления можно указать до трех школ: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие - по выбору. Если же ребенок пойдет в первый класс той же школы, воспитанником дошкольной группы которой является, то достаточно написать заявление в школе на имя директора, в данном случае регистрация электронного заявления не требуется.