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1 час назад

Известный архитектор назвал любимый московский район

МослентаМослента

Китай-город назвал своим любимым московским районом известный российский архитектор, основатель архитектурного бюро, участник Венецианской биеннале архитектуры и других международных выставок, автор книг Борис Бернаскони в беседе с «Москвич Mag».

Известный архитектор назвал любимый московский район
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Люблю пройти от Лубянки до бульвара и дальше до Котельнической набережной. Классный район. Здесь есть разная высота, можно поработать ногами, передвигаясь то вверх, то вниз», — сказал Бернаскони, подчеркнув холмистый ландшафт местности.

Архитектор добавил, что здесь наблюдается очень разнофактурная среда: от маленьких аккуратных домов до исторических построек XVIII и XIX веков. Подобную ситуацию, по его словам, можно видеть и в районе Пресни, однако со смещением на сотню лет вперед. «Ландшафт на Пресне, правда, в основном плоский», — констатировал он.

Ранее архитектор Борис Левянт оценил произошедшие за последние годы в Москве изменения. Он отметил, что Москва развивается в правильном направлении.

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