Известный архитектор назвал любимый московский район

«Люблю пройти от Лубянки до бульвара и дальше до Котельнической набережной. Классный район. Здесь есть разная высота, можно поработать ногами, передвигаясь то вверх, то вниз», — сказал Бернаскони, подчеркнув холмистый ландшафт местности.

Архитектор добавил, что здесь наблюдается очень разнофактурная среда: от маленьких аккуратных домов до исторических построек XVIII и XIX веков. Подобную ситуацию, по его словам, можно видеть и в районе Пресни, однако со смещением на сотню лет вперед. «Ландшафт на Пресне, правда, в основном плоский», — констатировал он.