Музыкальный фестиваль "Энергия открытий" представит две премьеры в Москве

Две мировые премьеры войдут в программу II международного музыкального фестиваля "Энергия открытий", который пройдет 4 и 5 апреля в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщила во вторник генеральный директор - художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра "Орфей" Ирина Герасимова на пресс-конференции в ТАСС.

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"Это будет два дня, связанные с совершенно замечательными именами композиторов Алексея Животова и Владимира Дешевова. <…> Я, со своей стороны, счастлива, что эти имена открыты для будущего поколения, для будущих наших слушателей", - сказала она.

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По словам Герасимовой, проект призван озвучить безмолвствовавшие долгое время нотные рукописи и дать этой музыке вторую жизнь.

Драму с оркестром на музыку Алексея Животова "Жизнь подо льдом" ставит режиссер Дмитрий Сердюк. Это история страны с 1920-х годов до 1960-х в лицах и образах времени: Ахматова, Мандельштам, Шостакович и другие. Главный герой - невероятно одаренный молодой человек, который начинает свой путь в мире экспериментальной музыки. Его сыграет Дмитрий Миллер.

Другой премьерой фестиваля станут "Игры теней" режиссера Глеба Черепанова на музыку Владимира Дешевова. В центре сюжета - спиритический сеанс, который Дешевов проводит в своей петербургской квартире незадолго до ухода из жизни. Герой спектакля вызывает духов тех, кто был ему дорог и близок: друзей, коллег-композиторов, поэтов и артистов. В главной роли - Кузьма Котрелев.

Музыка композиторов ленинградской школы прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением его художественного руководителя Сергея Кондрашева. В постановках также задействованы актеры Светлана Мамрешева, Александр Яцко и Роза Хайруллина.

И музыку, и историю жизни Животова и Дешевова организаторам фестиваля пришлось восстанавливать, так как никаких документальных свидетельств и даже фотографий главных героев практически не сохранилось даже в архивах.

"Будут интересны дерзостью и смирением"

Журналист, музыковед и радиоведущая Ирина Кленская считает, что оба композитора будут интересны современному зрителю дерзостью, смирением, выбором, кроме того, они жили в странное, лукавое и очень таинственное время. В этом проекте самые мелкие детали человеческой жизни становятся важными: намек, упоминание в письме, просто какое-то имя, говорит эксперт.

"Долгое время никак не получался Животов на самом деле. Об этом человеке нет ничего. Есть фамилия, отчество, есть несколько дат жизни, дата ухода из этого мира, какие-то мелкие детали и все", - сказала она.

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио "Орфей" Сергей Кондрашев признался, что было интересно при работе над проектом погрузиться в совершенно иную эпоху.

"Совершенно два разных героя, в музыке слышны разные характеры, полярные. Один, Алексей Животов, стоически переживал все происходящее в первой половине XX века, а Владимир Дешевов совершенно ясно, что пытался спрятаться в творчестве романтиков XIX века", - отметил худрук.

Режиссер Дмитрий Сердюк заявил, что музыка является зеркалом времени и на художниках лежит ответственность за то, как они отражают время.

"Поэтому важно было подходить к этому материалу ответственно", - добавил он. По словам режиссера, через судьбы героев спектакля создатели пытались говорить о времени. Он благодарил организаторов фестиваля и команду, работавшую над постановкой.

Режиссер-постановщик спектакля на музыку Владимира Дешевова Глеб Черепанов тоже поблагодарил организаторов фестиваля за открытие новых имен. Жизненный путь Дешевова, по его словам, был уникальным, композитор прошел "через все катаклизмы", был на Первой мировой войне, получил ранение, участвовал в Гражданской войне, а во время Второй мировой находился в блокадном Ленинграде. Этого человека в молодости все называли в открытую гением и новатором, ожидали, что он обновит музыкальный язык, сообщил режиссер.

"Это интереснейшая, очень болезненная, мне кажется, история про то, как человек, который должен был стать гением, гением в итоге для нас с вами не стал", - сказал он, добавив, что музыка Дешевова прозвучит впервые, спустя практически 80 лет.

Генеральный директор энергетической компании "Юнипро" Максим Широков отметил, что для компании поддержка этого проекта - возможность сделать что-то полезное, светлое, что останется на долгие годы.