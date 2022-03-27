В Москве в середине мая начнется опасное солнце

"В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно. Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве", - сказал он.