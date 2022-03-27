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1 час назад

В Москве в середине мая начнется опасное солнце

ТАССТАССиещё 1

Период, когда солнце выделяет опасный уровень ультрафиолета, начнется в середине мая. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве в середине мая начнется опасное солнце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие, ультрафиолет не опасен. Наоборот, вот сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно. Начинается опасный период ультрафиолета где-то с середины мая в Москве", - сказал он.

По его словам, если значение индекса ультрафиолета (УФ-индекс - прим. ТАСС) превышает 4 единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

Метеоролог напомнил, что опасная доля ультрафиолета поражает кожу и слизистую оболочку глаз.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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