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41 минуту назад

Мокрый снег и до +9°C ожидается в Москве

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Облачная погода с возможным дождем и мокрым снегом, гололедица ожидаются в Московском регионе в субботу, 26 марта, следует из данных Гидрометцентра России.

Мокрый снег и до +9°C ожидается в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов, днем в столице - от +6°C до +9°C, в ночь на 27 марта температура воздуха может максимально опуститься до отметки в -5°C. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с, временами с порывами до 15-20 м/с.. Атмосферное давление составит 733–735 мм рт. ст. Влажность воздуха понижена - около 66%.

В Подмосковье ожидается температура от +5°C до +10°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до 0°C... -8°C. Утром возможна гололедица. Влажность воздуха - до 68%. В Москве желтый уровень опасности будет действовать с 09:00 26 марта до 21:00 27 марта в связи с гололедицей и порывами ветра. В области желтый уровень опасности будет действовать с 09.00 26 марта до 21.00 мск 27 марта в связи с гололедицей и с 10.00 мск 26 марта до 22.00 27 марта из-за сильных порывов ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рассчитывать на исчезновение снежного покрова в ближайшее время рано, снег будет лежать минимум до конца следующей недели.

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