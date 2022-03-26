Синоптик назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал москвичам срок наступления в столице теплой и солнечной погоды. Его слова передает ТАСС.

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Вильфанд заявил, что ждать тепла стоит не раньше середины апреля. Так, на следующей неделе ожидается похолодание: температура воздуха днем составит около нуля градусов, а ночью опустится до минус десяти.

«Антициклона такого не будет, температура прогнозируется вот такая: ночные температуры небольшие отрицательные значения. В понедельник холодная погода и 28, и 29 числа температура около и даже на 1 градус ниже нормы. Вот в понедельник ночные температуры — минус 5-10, днем около нуля», — спрогнозировал он.

По словам синоптика, далее будет наблюдаться постепенное потепление, однако возвращения к такой погоде, как сейчас, на следующей неделе не будет.

Ранее Вильфанд рассказал о росте количества погодных аномалий в России в последние годы.

«Ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — сказал синоптик.