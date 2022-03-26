В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
1 час назад

Синоптик назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал москвичам срок наступления в столице теплой и солнечной погоды. Его слова передает ТАСС.

Синоптик назвал москвичам срок возвращения солнечной погоды
Фото: PixabayPixabay

Вильфанд заявил, что ждать тепла стоит не раньше середины апреля. Так, на следующей неделе ожидается похолодание: температура воздуха днем составит около нуля градусов, а ночью опустится до минус десяти.

«Антициклона такого не будет, температура прогнозируется вот такая: ночные температуры небольшие отрицательные значения. В понедельник холодная погода и 28, и 29 числа температура около и даже на 1 градус ниже нормы. Вот в понедельник ночные температуры — минус 5-10, днем около нуля», — спрогнозировал он.

По словам синоптика, далее будет наблюдаться постепенное потепление, однако возвращения к такой погоде, как сейчас, на следующей неделе не будет.

Ранее Вильфанд рассказал о росте количества погодных аномалий в России в последние годы.

«Ветровой режим изменился. В Москве увеличивается количество опасных явлений, очень интенсивные осадки», — сказал синоптик.

По его словам, одна из главных задач на сегодняшний день — городская метеорология, когда нужно прогнозировать опасные явления именно в мегаполисах.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители