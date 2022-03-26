В Москве пройдет акция "Ночь театров"

Традиционная ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 26 на 27 марта. В этом году к ней присоединилсь музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств и другие культурные площадки города.

Свои проекты представят более 80 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры. Всего запланировано свыше 140 мероприятий, которые пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Среди них спектакли, актерские читки, мастер-классы, экскурсии и многое другое. Двери московских театров будут открыты для зрителей 27 марта с 21:00. В детских учреждениях акция начнется в 17:00.

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В основной программе примут участие государственный академический театр имени Моссовета, театр "Школа драматического искусства", театр "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Московский театр оперетты, "Электротеатр Станиславский", театр "Школа современной пьесы", "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой, Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова, Московский государственный академический театр танца "Гжель", Театр Романа Виктюка и многие другие. Их разнообразные мероприятия будут интересны как искушенным театралам, так и широкому кругу зрителей.

Так, в "Геликон-опере" в 22:00 начнется панельная дискуссия с ведущими театральными художниками по костюмам Сашей Фроловой, Евгенией Панфиловой, Галей Солодовниковой, Анастасией Нефедовой и заслуженным художником России Татьяной Тулубьевой. Модератором выступит заместитель генерального директора театра Ростислав Протасов.

А московский академический музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко 26 марта в 21:00 организует кураторскую экскурсию по выставке, посвященной 80-летию объединения музыкальной студии Вл.И.Немировича-Данченко и оперной студии К.С.Станиславского. Также зрителям покажут главные помещения театрального закулисья. Полную программу акции можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы в разделе "Афиши" или на сайте учреждений.

Экскурсии от вахтанговцев и "Et Cetera"

К акции Департамента культуры города Москвы "Ночь в театре" также присоединится Театр имени Евгения Вахтангова, где в ночь на воскресенье гости смогут попасть на особую двухчасовую экскурсию. В театре планируют собрать три группы по 25 человек, одну группу поведет директор театра Кирилл Крок, другие две - замдиректора Антон Прохоров и сотрудник пресс-службы Дария Хаустова. С кем из ведущих отправится в путешествие группа, определит жеребьевка непосредственно перед экскурсией.

"Маршрут предусматривает посещение тех пространств, которые недоступны для зрителей в остальное время, в том числе и в рамках общедоступных экскурсий по театру. Увидим театр с другого ракурса: пройдем по рабочим галереям, гримерным, посмотрим изнутри механизм подъемников, заглянем в запасники, в помещения цехов", - сообщили в пресс-службе театра.

Театр "Et Cetera" в свою очередь подготовил театральную экскурсию-променад по выставке картин юных художников-абстракционистов "Дети Солнца", расположенной в различных пространствах театра. В основу театрального перформанса лягут истории картин, написанных детьми с ограниченными возможностями здоровья из детских домов и деревень SOS.

"Артисты театра "Et Cetera" творчески переосмыслят и художественно раскроют их для зрителя, сделав историю уникального благотворительного проекта "Дети Солнца" более личной и индивидуальной", - отметили в пресс-службе театра.