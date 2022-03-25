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57 минут назад

Пруд в парке "Битцевский лес" очистят

Газета.RuГазета.Ru

В рамках сохранения и восстановления территории природно-исторического парка «Битцевский лес» начались работы по реабилитации Собачьего пруда, расположенного недалеко от московского района Чертаново Южное, сообщили в департаменте капремонта города Москвы.

Пруд в парке «Битцевский лес» очистят
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Помимо роли важнейших элементов городской территории, ее эстетического наполнения, пруды имеют и санитарно-гигиеническое значение, улучшают микроклиматические условия береговой полосы и эколого-биологическую обстановку», — рассказала эксперт научно-технического совета Росприроднадзора, эколог Наталья Беляева.

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Она отметила, что любые загрязнения водоемов из-за жизнедеятельности предприятий и горожан снижают способность водоемов к самоочищению.

Сейчас Собачий пруд сильно зарос водорослями, накопил много бытового мусора, а летом частично пересыхает. В департаменте капремонта отмечают, что если не принять мер по спасению водоема, то вскоре он может превратиться в болото.

Как сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников, дно очистят от ила и мусора с помощью многофункционального земснаряда. При этом глубину пруда увеличат. По его словам, ил извлекут со дна с помощью специального шланга, отделят от воды, спрессуют в брикеты, а очищенную жидкость вернут обратно в водоем.

«Такое решение экологично и безвредно для экосистемы водоема. Около пруда обновим дорожки, в качестве покрытий будем использовать экологичные, пропускающие воду, теннисит и гранитный отсев. Вдоль одного из берегов обустроим настил с площадкой для отдыха в форме листа клевера. Этот настил будет интегрирован с дорожками вокруг пруда, вдоль которых установим лавочки и урны», — подчеркнул Мельников.

Также в мелководной части акватории пруда появится биоплато – живой фильтр, состоящий из нескольких видов водных растений. В качестве естественных «фильтровальщиков» будут использованы ирис болотный, тростник и рогоз, так как на их корнях селятся особые микроорганизмы, очищающие воду.

Ожидается, что работы по экореабилитации Собачьего пруда завершат в третьем квартале этого года.

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