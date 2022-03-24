В библиотеках Москвы пройдет неделя детской книги

Московская неделя детской книги (МНДК) пройдет в 137 городских библиотеках с 26 марта по 3 апреля. Посетители смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений, сообщила в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Всего запланировано порядка 300 событий", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.
Полное расписание доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.
"Одним из знаковых событий станет старт нового сезона премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения писателя. В прошлом сезоне в нем приняли участие авторы почти из 50 регионов России. <…> Также детские читальни столицы подготовили отдельную специальную программу к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, с которой можно познакомиться на странице МНДК", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.
Неделя детской книги - ежегодная всероссийская акция по популяризации литературы для детей и подростков. В столице ее организует Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара при поддержке Департамента культуры Москвы и государственного бюджетного учреждения культуры "Мосразвитие". В акции принимают участие городские библиотеки, культурные центры и музыкальные школы, подведомственные департаменту культуры столицы, а также писательские союзы, издательства и книготорговые организации. Они знакомят юных читателей с начинающими и известными авторами, рассказывают о книжных новинках, проводят литературные конкурсы и чтения.