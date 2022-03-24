В библиотеках Москвы пройдет неделя детской книги

"Одним из знаковых событий станет старт нового сезона премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения писателя. В прошлом сезоне в нем приняли участие авторы почти из 50 регионов России. <…> Также детские читальни столицы подготовили отдельную специальную программу к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, с которой можно познакомиться на странице МНДК", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.